Иноагентам отказали в либерализации

Комитет Госдумы по безопасности в среду рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающего нормы законодательства об иностранных агентах. Депутаты одобрили изменения, расширяющие перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, но одновременно ввели ряд новых ограничений. Смягчающие поправки комитет отклонил: как пояснил его глава Василий Пискарев, в условиях проведения специальной военной операции «либерализация данного законопроекта недопустима».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего к документу поступило 74 поправки, из которых было одобрено 14. Глава профильного комитета Василий Пискарев («Единая Россия») напомнил, что целью законопроекта является «повышение эффективности регулирования института иностранных агентов и унификация норм действующего законодательства в единый правовой акт». Он также сообщил, что возможные изменения проекта обсуждались с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия», а также председателем президентского Совета по правам человека Валерием Фадеевым.

Говоря о поправках, рекомендованных комитетом к принятию, господин Пискарев назвал одним из главных изменений расширение перечня субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами: в него включены объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, должностные лица международных организаций и различные категории дипломатических работников. Еще одна поправка уточняет момент активации статуса иноагента: это происходит на следующий день после размещения данных в специальном реестре на официальном сайте Минюста.

В то же время, как рассказал единоросс, для иноагентов вводятся новые ограничения.

Так, они будут не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, пользоваться упрощенной схемой налогообложения, осуществлять эксплуатацию и обеспечивать безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а также участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Все эти поправки члены комитета одобрили при поддержке присутствовавшего на заседании замминистра юстиции Олега Свириденко.

Шестьдесят поправок были рекомендованы комитетом к отклонению. Как пояснил Василий Пискарев, они не соответствуют «целям обсуждаемого законопроекта, к которым относятся предотвращение угроз безопасности и суверенитету страны, обеспечение прозрачности иностранного влияния на принятие государственных решений, а также противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства за рамками легального публичного демократического или дипломатического процесса».

С этой оценкой не согласился сенатор от Тюменской области Павел Тараканов, чьи предложения тоже попали в число отвергнутых. «Мои поправки повышают эффективность защиты суверенитета!» — заверил он.

Сенатора, предложившего запретить иноагентам занимать должности в организациях с госучастием (в частности, в учреждениях культуры и СМИ), неожиданно поддержал замминистра юстиции.

«Поправки очень интересные и правильные, мы даже не задумывались на практике о таком»,— признался господин Свириденко. Одобрил он и другую идею господина Тараканова — запретить иноагентам выступать подрядчиками при осуществлении госзакупок, чтобы они «не имели права получить государственные деньги».

Василий Пискарев, однако, не сдавался. Он напомнил, что комитет рассматривает поправки, рекомендованные к отклонению, и задал заместителю министра прямой вопрос: «Вы поддерживаете отклонение?» Чиновник, немного подумав, ответил, что действительно поддерживает отклонение. «А предыдущую? Подумайте еще»,— продолжил напирать глава комитета. Подумав еще, Олег Свириденко сказал, что поправка «здравая», но он оставляет вопрос ее поддержки на усмотрение комитета. Тогда господин Пискарев напомнил, что в законопроекте уже записано положение, по которому иноагенты не имеют права получать любую государственную поддержку. Комитет со своим председателем согласился и предложения сенатора отклонил.

Депутат Ксения Горячева («Новые люди») высказала мнение, что законопроект «не гибкий» и «те широкие формулировки, которые в нем употребляются, могут на местах пониматься самыми разными способами».

Она также предложила внести в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, научные организации, адвокатов и нотариусов. Но тут ей возразил сам Олег Свириденко, напомнивший, что уже сейчас в реестре СМИ-иноагентов присутствует, например, известный адвокат Иван Павлов, а среди иноагентов есть немало «дипломированных специалистов». Окончательно надежды на смягчающие поправки развеял Василий Пискарев: «В нынешних условиях, когда проводится специальная военная операция, всякого рода либерализация данного законопроекта недопустима».

Второе чтение законопроекта намечено на 28 июня.

Ксения Веретенникова