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Коммерсантъ FM
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ОНК подошел срок

“Ъ” выяснил подробности предстоящей ротации наблюдателей в Москве и регионах

Осенью в 43 регионах России пройдет одна из самых массовых за последние годы ротаций членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). В некоторых субъектах прием заявок на предстоящие выборы уже открыт, в других стартует в июле. Собеседники “Ъ” в регионах опасаются, что выдвижение новых членов ОНК, в задачи которых входит контроль за соблюдением прав заключенных, может происходить в интересах силовых структур. В Общественной палате (ОП РФ), которая утверждает кадровый состав комиссии, обещают тщательно проверять кандидатов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В большинстве субъектов, которым в этом году предстоит полностью или частично обновить составы ОНК, прием заявок начнется в июле. Как выяснил “Ъ”, регионы ждут отмашки от ОП РФ, которая утверждает состав региональных ОНК. Старт кампании запланирован 8 июля. Впрочем, в Пензенской и Воронежской областях, выяснил “Ъ”, прием заявок уже открыт. Ротация запланирована на октябрь и должна стать одной из самых масштабных: заменить или переизбрать предстоит сотни правозащитников. Всего, по данным ОП РФ, в 85 регионах работает более 1,5 тыс. членов ОНК.

Общественные наблюдательные комиссии созданы в 2008 году для осуществления «контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания». В разных регионах в состав ОНК входит от 5 до 40 человек. Это общественная, правозащитная и потому неоплачиваемая работа. Выдвигать кандидата могут любые общественные объединения (зарегистрированные и действующие не менее пяти лет), кроме политических партий, религиозных конфессий и НКО из реестров иноагентов. Кандидатуры утверждает Совет ОП РФ, но исключать людей из состава ОНК палата не имеет права. В апреле правительство внесло в Госдуму проект закона, наделяющего ОП РФ такими полномочиями. Поправки к закону «Об общественном контроле» также предусматривают компенсацию затрат членам комиссий на текущие расходы (бумагу, мобильную связь, проезд до СИЗО и колоний). Проект прошел первое чтение в ГД.

В Москве, где в ОНК работают 39 человек, старт кампании по приему заявок в члены ОНК будет дан 7 июля, рассказал “Ъ” ответственный секретарь столичной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он намерен подать документы на перевыборы своей кандидатуры через пару недель. «Процедура подачи документов и согласования кандидатов продлится 90 дней,— пояснил он.— Зная принцип работы Совета ОП РФ и подхода к формированию составов ОНК, могу сказать, что они учитывают очень большой спектр факторов по каждому кандидату». К примеру, в случае перевыборов правозащитника будут учитываться рекомендации коллег по ОНК: частота посещений СИЗО и колоний, работа с заключенными, соблюдение кодекса этики и регламента ОНК. При этом у ОП РФ есть полномочия поменять состав той или иной комиссии полностью в зависимости от количества поданных заявок, пояснил господин Мельников.

8 июля кампании начнутся в Санкт-Петербурге (полномочия истекают у всех 40 членов комиссии), Башкирии, Забайкалье, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях. Обновить состав минимум наполовину намерены в Краснодарском крае. Председатель краевой ОНК Анзаур Ахиджак рассказал “Ъ”, что из 40 членов комиссии «20 человек три года не участвовали ни в одном мероприятии». Чуть раньше, 3 июля, стартует кампания в Иркутской области, где полномочия истекают у 21 члена ОНК. В Дагестане (там работает 12 правозащитников, их полномочия также истекают в этом году) прием заявок начнется 1 августа.

Один из источников “Ъ” в ОНК Москвы указывает, что в этом году ОП РФ «будет тщательно отсеивать» бывших сотрудников ФСИН: «В составы ОНК периодически ФСИН пытается продвинуть своих пенсионеров. Их присутствие в ряде случаев может дискредитировать работу ОНК». В частности, руководитель правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков в беседе с “Ъ” прямо заявил об интересе силовых структур к работе ОНК: «Это видно по громким пыточным скандалам (правозащитники регулярно сообщают о пытках в колониях Иркутской области, последние два скандала с публикацией видеозаписей пыток имели место в октябре 2021 года и феврале 2022 года.— “Ъ”). Состав ОНК полностью подконтролен региональному ГУФСИН». По словам господина Хроменкова, «фильтрует» кандидатов в ОНК и местное управление ФСБ, которое «прозванивает» общественные объединения, «подавшие неугодных кандидатов в ОНК», с просьбой отозвать выдвижение. Аналогичные опасения о наборе «лояльных системе» кандидатов высказали бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович и действующий член ОНК столицы, член СПЧ Ева Меркачева.

«Боюсь, что в ОНК пойдут люди, которым сказали: "надо идти",— отметила госпожа Меркачева.— Сейчас не проводится никакой пиар-кампании, людям не объясняют, что такое ОНК и зачем она. Раньше обучали работе в ОНК не только действующие члены комиссий, но организации и люди, которые сегодня почти все внесены в реестры иноагентов. И больше некому проводить семинары, объяснять важность ОНК для заключенных».

«Мы с коллегами уже несколько месяцев ездим по стране, встречаясь с ОНК, МВД, ФСИН, СМИ, НКО, проводим семинары, учим людей и привлекаем к работе и выдвижению в ОНК,— возразил в разговоре с “Ъ” зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.— Посетить удалось уже больше двух десятков регионов, в том числе Челябинск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Иркутск, Омск, Барнаул, сегодня коллеги работают в Сыктывкаре. Проводится масштабная кампания». Господин Холодов также отметил, что в отношении бывших сотрудников ФСИН «не планируется никакой дискриминации», однако если у Совета ОП РФ возникнут подозрения в отношении того или иного кандидата, он не будет утвержден в состав ОНК. «Если мы видим, что в регионе выдвигается сразу несколько бывших сотрудников ФСИН, эти люди не проходят в ОНК или проходят не все, так как они (этим массовым выдвижением.— “Ъ”) перед собой, очевидно, ставят задачу несколько иную, чем стоит перед членами ОНК»,— пояснил он.

Отметим, что в ряде регионов, которым ротация ОНК предстоит только в 2023 году, сегодня работает минимальное количество правозащитников: четверо в Амурской области, семеро в Ставропольском крае и десять — в Бурятии (этот регион на сайте ОП РФ, по наблюдениям “Ъ”, и вовсе отмечен прочерком). Александр Холодов указывает, что сложнее привлечь людей в ОНК как раз по мере удаления региона от Москвы.

Мария Старикова, корреспондентская сеть “Ъ”

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