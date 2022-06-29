Арбатские переулки заиграют новыми плитками

Столичные власти подвели итоги конкурса по благоустройству почти двух десятков переулков в московских районах Арбат и Хамовники. Тут обустроят 20 погонных километров бордюров, уложат 26 тыс. кв. м гранитной плитки, смонтируют качели и 700 опор освещения. Полгода назад около 500 жителей Арбата и Хамовников протестовали против благоустройства, прося мэрию не расширять в переулках тротуары, не освещать их по-новому и сохранить неизменной структуру «заповедных территорий». В мэрии парировали, что планировка переулков не выступает предметом охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Тендер на «выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние улиц и общественных пространств» объявляла 8 июня структура городской мэрии — столичное ГКУ УКРиС. Его итоги были подведены 28 июня (имя компании-победителя в протоколах пока не фигурирует). В конкурсной документации упоминаются работы в 18 переулках в центре Москвы (в их числе Сивцев Вражек, Чистый, Староконюшенный, Денежный и Кривоарбатский переулки). Здесь планируется обустроить 20 погонных километров бордюров и 11,6 тыс. кв. м газонов, пересадить 21 кустарник, уложить 26 тыс. кв. м гранитной плитки, смонтировать шесть качелей и 701 опору освещения. Работы должны быть выполнены в течение 540 дней, сумма контракта — 2,02 млрд руб.

Отремонтировать переулки, чьи «названия известны каждому москвичу», столичный мэр Сергей Собянин обещал в ноябре прошлого года. Тогда градоначальник анонсировал расширение тротуаров, оборудование парковочных карманов для машин, монтаж дополнительных лежачих полицейских, установку дополнительных уличных фонарей. Кроме того, господин Собянин говорил о том, что в переулках смонтируют 16 зарядных станций для электромобилей, а также восстановят историческую брусчатку (если ее найдут при подготовке к работам). Впрочем, брусчатка и зарядные станции в тендере на 2 млрд руб. не фигурируют.

Подобные планы понравились не всем. В декабре 2021 года 535 жителей Арбата и Хамовников подали в городскую мэрию «возражения» на проект благоустройства. Авторы письма требовали не расширять тротуары, исключить «избыточное освещение», отказавшись от грунтовых светильников и подсветки растений, и вообще сохранить «историческую пространственно-планировочную структуру… как это предписано режимом заповедных территорий Арбат—Пречистенка—Остоженка». Обращения были направлены мэру, в Мосгорнаследие и городские департаменты капремонта, транспорта и природопользования.

Концепция благоустройства, отметим, была разработана в 2019 году бюро Atlas. В ней говорилось, что в районах Арбат и Хамовники на 1,5 тыс. га проживают 126 тыс. человек и располагается 80 музеев, 37 театров, 18 церквей, 53 школы и 40 детсадов. Ремонт был запланирован на 12 га. Для «раскрытия потенциала территории» предлагалось разделить переулки на основные и второстепенные, развивать «зеленый каркас» и обустраивать «центры притяжения», в том числе у стены памяти музыканта Виктора Цоя и в сквере Мигеля Идальго. В 2020 году концепцию критиковал ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, призывавший сохранить «архитектурный образ арбатских переулков».

В столичном департаменте капремонта напоминали о том, что проект благоустройства переулков проходил общественные слушания в префектуре ЦАО в 2020 году и на портале «Активный гражданин» в ноябре—декабре 2021 года (76% участников последних высказались за благоустройство переулков Арбата и Хамовников). Кроме того, проект был согласован с Мосгорнаследием, уточнили в департаменте, а «планировка переулков не является предметом охраны».

Александр Воронов