Уголь вернули на путь истинный

Угольщики Кузбасса добились внесения корректировок во временный порядок перевозок на Восточном полигоне, который был изменен в марте в пользу более маржинальных грузов. Квоты на вывоз угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы вновь вступят в силу с 1 июля, как и методика Минэнерго по распределению кузбасской квоты между компаниями. Это ухудшит ситуацию для угольного экспорта из Якутии, для которого на БАМе теперь останется меньше провозных мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ОАО РЖД с 1 июля вносит правки во временный порядок перевозок грузов по Восточному полигону, которые возвращают правила вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы к редакции 2021 года и дают этим поставкам приоритет относительно угля из других регионов. В частности, для Кузбасса и республик возвращаются годовые квоты на вывоз в восточном направлении (58 млн тонн, 9 млн, 9,1 млн и 400 тыс. тонн соответственно), следует из протокола заседания правления ОАО РЖД от 28 июня, с которым ознакомился “Ъ”. Кроме того, восстанавливается действие методики Минэнерго по вывозу угля из Кузбасса в восточном направлении, согласно которой право вывезти свой уголь в рамках квоты получают компании, которые направили не меньший объем в западном направлении.

В этой конфигурации под ударом находятся позиции крупных якутских угольных компаний, которые активно расширяют добычу и претендуют на провозные мощности в восточной части БАМа. В регионе работают, в частности, «Эльгауголь» и «Колмар». В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Как сообщили “Ъ” в ОАО РЖД, временные правила определения очередности перевозок грузов — гибкий инструмент, который может настраиваться в зависимости от меняющейся ситуации. «В результате обсуждений на уровне правительства ОАО РЖД скорректировало правила, дополнив их методикой, которая позволит более прозрачно распределять объемы согласованных заявок на перевозки угля в восточном направлении между грузоотправителями Кузбасса»,— сообщили в монополии, добавив, что «объемы принятого к перевозке угля в восточном направлении будут увязаны с перевозками в западном направлении».

Временный порядок перевозки грузов на Восточном полигоне начал действовать после того, как в марте правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, определяющих порядок проезда по БАМу и Транссибу (см. “Ъ” от 8 марта). После начала боевых действий на Украине и последующих санкций в отношении РФ отмена ПНД обсуждалась как способ высвободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь.

Для угольных компаний это привело к проблемам. «Приостановление правил привело к неразберихе, появлению непрозрачности отправки грузов на экспорт. С учетом того что макроэкономическая ситуация восстанавливается, планируемое изменение грузопотоков уже произошло, прошу поддержать позицию угольной промышленности и не продлевать с 1 июля приостановку действий ПНД»,— говорил 20 июня замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на совещании по развитию инфраструктуры Восточного полигона. Также вопросы вызывает способность угольщиков Кузбасса выполнять требования методики и отгружать на запад не меньше угля, чем на восток, учитывая, что Европа ввела эмбарго на импорт угля из РФ. В Минэнерго пояснили “Ъ”, что в рамках методики, помимо поставок на экспорт в западном направлении, также будут учитываться поставки на внутренний рынок.

Угольщики долго боролись за возврат к прежним правилам перевозки, так как произошло сокращение вывоза угля на восток не только по сравнению с квотами, но и по сравнению с предыдущим годом, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сейчас цены на уголь на мировом рынке рекордно высокие, а экспортные возможности для российского угля на рынке Европы сжимаются, поэтому экспорт на восток является безальтернативным. Эксперт также считает, что угольщики могут отправлять партии в Азию и из портов европейской части РФ, несмотря на более высокие затраты: «При текущих ценах экспортировать можно любым способом, вопрос ставок на вагоны и фрахт не является ключевым в текущих условиях. Другой вопрос, что не все судовладельцы сейчас готовы работать с российским сырьем».

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина