Уголь вернули на путь истинный

Угольщики Кузбасса добились внесения корректировок во временный порядок перевозок на Восточном полигоне, который был изменен в марте в пользу более маржинальных грузов. Квоты на вывоз угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы вновь вступят в силу с 1 июля, как и методика Минэнерго по распределению кузбасской квоты между компаниями. Это ухудшит ситуацию для угольного экспорта из Якутии, для которого на БАМе теперь останется меньше провозных мощностей.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
ОАО РЖД с 1 июля вносит правки во временный порядок перевозок грузов по Восточному полигону, которые возвращают правила вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы к редакции 2021 года и дают этим поставкам приоритет относительно угля из других регионов. В частности, для Кузбасса и республик возвращаются годовые квоты на вывоз в восточном направлении (58 млн тонн, 9 млн, 9,1 млн и 400 тыс. тонн соответственно), следует из протокола заседания правления ОАО РЖД от 28 июня, с которым ознакомился “Ъ”. Кроме того, восстанавливается действие методики Минэнерго по вывозу угля из Кузбасса в восточном направлении, согласно которой право вывезти свой уголь в рамках квоты получают компании, которые направили не меньший объем в западном направлении.
В этой конфигурации под ударом находятся позиции крупных якутских угольных компаний, которые активно расширяют добычу и претендуют на провозные мощности в восточной части БАМа. В регионе работают, в частности, «Эльгауголь» и «Колмар». В компаниях не ответили на запрос “Ъ”.
Как сообщили “Ъ” в ОАО РЖД, временные правила определения очередности перевозок грузов — гибкий инструмент, который может настраиваться в зависимости от меняющейся ситуации. «В результате обсуждений на уровне правительства ОАО РЖД скорректировало правила, дополнив их методикой, которая позволит более прозрачно распределять объемы согласованных заявок на перевозки угля в восточном направлении между грузоотправителями Кузбасса»,— сообщили в монополии, добавив, что «объемы принятого к перевозке угля в восточном направлении будут увязаны с перевозками в западном направлении».
Временный порядок перевозки грузов на Восточном полигоне начал действовать после того, как в марте правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, определяющих порядок проезда по БАМу и Транссибу (см. “Ъ” от 8 марта). После начала боевых действий на Украине и последующих санкций в отношении РФ отмена ПНД обсуждалась как способ высвободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь.
Для угольных компаний это привело к проблемам. «Приостановление правил привело к неразберихе, появлению непрозрачности отправки грузов на экспорт. С учетом того что макроэкономическая ситуация восстанавливается, планируемое изменение грузопотоков уже произошло, прошу поддержать позицию угольной промышленности и не продлевать с 1 июля приостановку действий ПНД»,— говорил 20 июня замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на совещании по развитию инфраструктуры Восточного полигона. Также вопросы вызывает способность угольщиков Кузбасса выполнять требования методики и отгружать на запад не меньше угля, чем на восток, учитывая, что Европа ввела эмбарго на импорт угля из РФ. В Минэнерго пояснили “Ъ”, что в рамках методики, помимо поставок на экспорт в западном направлении, также будут учитываться поставки на внутренний рынок.
Угольщики долго боролись за возврат к прежним правилам перевозки, так как произошло сокращение вывоза угля на восток не только по сравнению с квотами, но и по сравнению с предыдущим годом, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сейчас цены на уголь на мировом рынке рекордно высокие, а экспортные возможности для российского угля на рынке Европы сжимаются, поэтому экспорт на восток является безальтернативным. Эксперт также считает, что угольщики могут отправлять партии в Азию и из портов европейской части РФ, несмотря на более высокие затраты: «При текущих ценах экспортировать можно любым способом, вопрос ставок на вагоны и фрахт не является ключевым в текущих условиях. Другой вопрос, что не все судовладельцы сейчас готовы работать с российским сырьем».