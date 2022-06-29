ПСЖ обратил внимание на чужое золото

В поисках способа укрепить статус европейского гранда по-настоящему серьезной международной победой ПСЖ решил поменять тренера. Новым наставником французского клуба вместо Маурисио Почеттино станет Кристоф Гальтье, которому в сравнении с предыдущими наставниками парижан здорово не хватает известности, но который, видимо, готов произвести довольно радикальную перестройку состава команды, избавившись, например, от Неймара. Кажется, на менеджмент ПСЖ при выборе Гальтье повлиял прежде всего его успех в позапрошлом чемпионате Франции с «Лиллем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристоф Гальтье привлек внимание руководства ПСЖ тем, что в позапрошлом сезоне скромный «Лилль», который он тренировал, опередил парижан в борьбе за золото чемпионата Франции

Фото: Christophe Ena / AP Кристоф Гальтье привлек внимание руководства ПСЖ тем, что в позапрошлом сезоне скромный «Лилль», который он тренировал, опередил парижан в борьбе за золото чемпионата Франции

Фото: Christophe Ena / AP

О том, что Кристоф Гальтье в ближайшее время будет представлен в качестве главного тренера ПСЖ, сообщили издание L`Equipe, а также еще целый ряд медиаресурсов — как французских, так и зарубежных. Он сменит на этом посту аргентинца Маурисио Почеттино. Почеттино возглавлял ПСЖ с января 2021 года, а попрощался с ним клуб после типичного для себя сезона. Парижане в очередной раз выиграли чемпионат Франции и в очередной раз, несмотря на сделанные на трансферном рынке громкие и дорогие приобретения (команду пополнил довольно большой отряд классных футболистов во главе с Лионелем Месси), не смогли добиться успеха в турнире наиболее престижном. В Лиге чемпионов ПСЖ сошел уже в стартовом раунде play-off, уступив «Реалу».

Назначение Кристофа Гальтье превратилось в заметное событие прежде всего потому, что фактически ломает прежний шаблон. Превратившись несколько лет назад в клуб, обладающий грандиозными финансовыми ресурсами, ПСЖ приучил к тому, что покупает не только знаменитых игроков, но и знаменитых, трендовых тренеров. До Почеттино им, например, руководили немец Томас Тухель и испанец Унаи Эмери. В известности и трендовости 55-летний Кристоф Гальтье, за переход которого, как утверждают французские источники, ПСЖ выплатит его прежней команде «Ницца» неустойку в размере €10 млн, точно здорово им уступает.

Этот специалист никогда не трудился за пределами Франции, и в его послужном списке всего три клуба, ни один из которых не является звучным брендом: до «Ниццы» Гальтье тренировал «Сент-Этьен» и «Лилль». При этом и информации о том, что им интересуется кто-то из гигантов европейского футбола, никогда не появлялось.

Зато легко понять, чем Кристоф Гальтье привлек ПСЖ. В позапрошлом чемпионате Франции парижане неожиданно упустили золото, пропустив вперед казавшийся совсем скромным на их фоне «Лилль». Главным тренером сенсационного чемпиона был как раз Гальтье, поставивший тогда своей команде очень надежную игру. При этом эксперты отмечали, что под его началом заметно прибавили все игроки «Лилля» — и молодые, и даже уже достигшие ветеранского возраста, как, например, форвард Бурак Йылмаз.

В «Ницце», в которую он ушел после триумфа, совершить похожий прорыв у Кристофа Гальтье не вышло. Но на самом деле в прошедшем сезоне и она показала неплохие по своим меркам результаты. В чемпионате Франции «Ницца» заняла пятое место, лишь на три очка отстав от замкнувшего топ-тройку «Монако», а еще добралась до финала Кубка страны, в котором уступила «Нанту».

С назначением Кристофа Гальтье в ПСЖ связана чрезвычайно любопытная интрига. Анонсируя его, некоторые французские источники, такие как Sport.fr, утверждали, что приход Гальтье повлечет за собой довольно радикальную кадровую перестройку в команде, которая никак не может поднять потолок возможностей. И основной жертвой этой перестройки является одна из ярчайших звезд мирового футбола — Неймар, приобретенный в 2017 году у «Барселоны» за остающуюся рекордной сумму €222 млн и представлявшийся для клуба фигурой чуть ли не неприкасаемой. Кристоф Гальтье якобы не видит для Неймара места в основе, считая, что в 30 лет он стал слишком часто получать травмы и в принципе резко потерял в эффективности, а его месячная зарплата, превышающая €4 млн,— чересчур тяжелый груз для бюджета клуба.

Алексей Доспехов