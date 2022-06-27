Угроз госбезопасности все больше

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил пакет поправок ко второму чтению законопроекта об угрозах национальной безопасности. Авторы, с одной стороны, постарались учесть замечания правительства и профильного комитета, а с другой — предложили принципиально новые нормы. Ими, в частности, вводится уголовное наказание за повторное демонстрирование нацистской или экстремистской символики и за выезд за границу гражданина, допущенного к государственной тайне. Эксперт считает, что новые поправки ударят по оппозиционерам и госслужащим с минимальным уровнем допуска к гостайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Пакет поправок к Уголовному кодексу (УК) подготовила группа единороссов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Документ, в частности, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ», такой же срок устанавливается за передачу противнику сведений, которые «могут быть использованы против вооруженных сил РФ», а «переход на сторону противника» приравнивается к госизмене. Кроме того, в УК вводится новая ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности РФ» с наказанием до семи лет лишения свободы.

Правительство в своем отзыве указывало, что термины «противник» и «деятельность, направленная против безопасности РФ» — оценочные и формально в законодательстве не определенные. На эти недостатки указывали и члены профильного комитета по госстроительству. Авторы замечания учли и расшифровали эти термины, но этим не ограничились и внесли в текст законопроекта новые нормы.

Так, ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) предложено дополнить запретом на неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование «нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Тем, кто уже подвергался за это административному наказанию, будет грозить штраф в размере 0,6–1 млн руб. или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичное наказание предусмотрено за изготовление или сбыт такой символики и атрибутики в целях пропаганды.

Также вводится новая норма о нарушении требований по защите государственной тайны. Выезд за пределы России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к гостайне, чье право на выезд было заведомо ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. За незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих гостайну, можно будет получить до четырех лет тюрьмы. За то же деяние, совершенное должностным лицом либо с применением насилия или с угрозой его применения, предусмотрено максимальное наказание в шесть лет лишения свободы, а если деяние совершено организованной группой, то срок увеличится до семи лет.

Кроме того, в УК появится новая ст. 274.2, вводящая наказание за нарушение правил установки, эксплуатации и модернизации «технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета в России и сети связи общего пользования. Должностным лицам или индивидуальным предпринимателям, ранее привлекавшимся к административной ответственности за аналогичные нарушения, будет грозить уголовная ответственность, если из-за их действий работа интернета в России могла быть нарушена. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или лишения свободы на срок до трех лет. Аналогичная санкция вводится за нарушение правил пропуска трафика через это оборудование.

Как пояснила “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»), на сегодняшний день лица, допущенные или ранее допускавшиеся к гостайне, при нарушении установленных требований и выезде за границу несут дисциплинарную ответственность.

«С принятием законопроекта подобные действия будут наказываться в рамках Уголовного кодекса. Подчеркну, что обязательным для состава нового преступления будет признак заведомости, то есть знание лица об ограничении на выезд и умышленное нарушение этого запрета»,— сказала госпожа Панькина. Она отметила, что необходимость усиления ответственности вызвана текущей обстановкой, в том числе проведением специальной военной операции, «когда безопасность нашего государства приобретает исключительную важность». Аналогичное обоснование и у новой статьи УК, устанавливающей ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской или иной запрещенной законодательством атрибутики или символики, добавила депутат. «Отмечу, что за указанные действия уже имеется административная ответственность, и новая статья в УК сконструирована с административной преюдицией. Неоднократность совершения подобных неправомерных действий однозначно свидетельствует о повышении степени общественной опасности и, соответственно, о необходимости усиления ответственности»,— подчеркнула она.

Норма о секретоносителях нацелена на служащих с минимальным, третьим уровнем допуска к гостайне, которые теперь тоже будут находиться под страхом уголовной ответственности, считает адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ранее они могли свободно выезжать за границу, теперь же им потребуется получать на это разрешение, поясняет эксперт: «Если разрешение не будет получено, им грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Эту меру наказания можно сравнить с разглашением гостайны (ст. 283 УК, лишение свободы на срок до четырех лет или до семи лет при тяжких последствиях.— “Ъ”)».

Что же касается нормы об уголовном наказании за нацистскую и экстремистскую символику, то она позволяет бороться не только с антивоенными, но и с оппозиционными настроениями в целом, считает господин Павлов:

«С нацистской символикой власть ассоциирует символику украинского батальона "Азов", с экстремистской — символику проекта Алексея Навального "Умное голосование", хотя она никогда не считалась символикой или атрибутикой Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.— “Ъ”)».

Под угрозой уголовной ответственности может оказаться любой человек, у которого есть аккаунт в соцсетях с размещенным там постом любой давности, добавляет адвокат. «Прежде всего речь идет о Telegram, "ВКонтакте", то есть незаблокированных соцсетях. Исходя из судебной практики, Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”) силовики почти игнорируют. Однако от эксцессов никто не застрахован: чем больше человек вовлечен в оппозиционную деятельность, тем больше вероятность, что силовики применят менее очевидные подходы»,— заключает Иван Павлов.

Отметим, что в последнее время административные протоколы за демонстрацию символики «Умного голосования» были составлены в Москве сразу на нескольких муниципальных депутатов и активистов. Однако источник “Ъ” в думском комитете по госстроительству отрицает связь новых поправок с желанием ужесточить наказание за символику именно этого проекта.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Кира Хейфец