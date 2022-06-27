Депутаты поддержали создание реестра лиц, причастных к экстремистской деятельности

Комитет Госдумы по безопасности утвердил поправки к законопроекту правительства о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов (с доступом только для должностных лиц). Документ был внесен в Думу еще в марте прошлого года.

Ко второму чтению депутаты «Единой России» Василий Пискарев и Анатолий Выборный внесли поправку о создании реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации (ЭТО). В него будут включаться сведения о «физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником ЭТО или иным лицом, причастность которого к деятельности ЭТО установлена вступившим в законную силу решением суда». В поправке, которая вносится в ст. 15 закона «О противодействии экстремистской деятельности», уточняется, что реестр ведется «в целях проведения по обращениям избирательных комиссий проверки достоверности сведений, представленных кандидатами» на выборах.

Напомним, летом 2021 года вступил в силу закон о запрете баллотироваться на любых выборах руководителям и участникам ЭТО и лицам, причастным к их деятельности. Тем же летом Мосгорсуд признал экстремистскими несколько организаций, созданных политиком Алексеем Навальным. Учредителям и лицам, руководившим ЭТО за три года до присвоения им судом этого статуса, запретили участвовать в выборах в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о ликвидации этих структур, а сотрудникам, работавшим в ЭТО за год до их запрета, и гражданам, чья причастность к деятельности таких структур установлена судом,— в течение трех лет. На основании этого закона с прошлогодних выборов в разных регионах было снято несколько оппозиционеров, в том числе никогда не работавших в структурах господина Навального. К примеру, так и не смог открыть избирательный счет выдвинувшийся в депутаты Мосгордумы Илья Яшин: доказательством его «причастности» к деятельности ЭТО суд посчитал посты в поддержку организаций Алексея Навального.

Мария Макутина, Кира Хейфец