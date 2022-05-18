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Коммерсантъ FM
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Энергоцены растут без спроса

Электроэнергия в системе Урала подорожала в апреле на 15%

Апрельское сокращение потребления электроэнергии в некоторых регионах страны неожиданно привело к увеличению цен для промышленности. В частности, в энергосистеме Урала, куда входят главные нефте- и газодобывающие регионы, цены на рынке на сутки вперед в апреле подскочили на 15% год к году при нулевом росте спроса. Рост цен, по данным профильного регулятора, произошел в том числе из-за отключений ТЭС и роста ценовых заявок электростанций.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обзором цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) «Совета рынка» (регулятор энергорынков). По данным отчета, в апреле в обеих ценовых зонах оптового энергорынка продолжился рост индекса РСВ по отношению к прошлому году (см. график). В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) апрельский показатель увеличился на 9,3% год к году и составил 1,42 тыс. руб. за МВт•ч. Во второй ценовой зоне (Сибирь) индекс вырос сразу на 20,3% год к году, достигнув 1,16 тыс. руб. Цена растет вместе со спросом: в целом по России потребление электроэнергии увеличилось на 2,2% с начала года.

Рынок на сутки вперед — площадка для торговли реально выработанными киловатт-часами. За счет РСВ генкомпании возмещают переменные расходы, в основном затраты на топливо. Энергетики также получают платежи за мощность для компенсации условно-постоянных расходов.

Однако наибольший рост цен РСВ в первой ценовой зоне неожиданно зафиксирован в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Урала, несмотря на практически нулевой рост спроса. Там индекс РСВ подскочил на 15% год к году, до 1,49 тыс. руб. за МВт•ч. Как писал “Ъ”, в середине апреля в отдельных областях энергосистемы Урала начался спад потребления, в частности, в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО из-за сокращения нефте- и газодобычи на фоне санкций. Рост индекса РСВ на 9% (до 1,45 тыс. руб.) зафиксирован и в ОЭС Средней Волги, хотя там потребление вовсе упало на 0,7% из-за остановки автопрома. В ОЭС Юга индекс повысился на 6% при росте спроса на 0,2%.

Согласно отчету «Совета рынка», рост индекса РСВ в ОЭС Урала произошел «на фоне выраженного снижения предложения ТЭС энергосистемы (минус 0,7 ГВт•ч в среднем за час) и роста ценовых параметров в ценовых заявках ТЭС». При этом собственный спрос ОЭС Урала увеличился год к году на 0,3 ГВт•ч, а также вырос переток в Сибирь на 0,3 ГВт•ч.

Увязывать рост цены РСВ в отдельных ОЭС только лишь с динамикой спроса по территории некорректно, так как спрос — не единственный фактор, влияющий на динамику цены, заявили “Ъ” в «Совете рынка». Рассматривать какую-либо ОЭС в отрыве от ценовой зоны также некорректно, так как все ОЭС ценовой зоны взаимосвязаны, и выраженный рост наблюдался практически на всей территории первой ценовой зоны.

«Ценовая динамика за месяц не показательна»,— считают в Совете производителей энергии (объединяет генкомпании РФ). Там напоминают: в августе 2021 года был рост цен РСВ, а в целом по году одноставочная цена (РСВ плюс мощность) для двух ценовых зон выросла на 4,9%, что ниже инфляции 2021 года (8,4%). В «Совете рынка» говорят, что в марте совокупный рост одноставочной цены по ценовым зонам составил 5,2% год к году, а за первый квартал — 4% год к году.

«Электроэнергетика верна своим странным традициям — когда промышленность в непростой экономической ситуации пытается устоять, сохранить коллективы и производственную программу, цены на электроэнергию продолжают расти как ни в чем ни бывало, вопреки законам спроса и предложения»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

Цена электроэнергии в апреле 2022 года выросла прежде всего из-за фактора спроса, который увеличился на 1,7% год к году в европейской части РФ и на Урале и на 3,6% в Сибири, говорит Максим Дякин из Vygon Consulting. По его оценке, в мае можно также ожидать роста цен РСВ до 10% год к году в первой ценовой зоне и до 25% во второй на фоне относительно низких температур.

Полина Смертина

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