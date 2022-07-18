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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет генеральному директору АО «ОСК» Алексею Рахманову

Алексей Рахманов

Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Рахманов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Алексей Львович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Мы знакомы не первый год, и мне всегда нравились Ваша энергия, целеустремленность и умение решать любые, даже самые сложные задачи. Сегодня у «Росатома» и возглавляемой Вами ОСК много совместных проектов. Важнейшие из них — строительство атомных ледоколов и плавучих атомных станций для разработки месторождений. Эти проекты позволят сделать навигацию в Арктике круглогодичной и дадут доступ к ее уникальным природным ресурсам. Вместе мы сможем открыть новую страницу в истории Русского Севера. Желаю Вам, дорогой Алексей Львович, доброго здоровья, сил и исполнения всего задуманного!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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