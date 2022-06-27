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Коммерсантъ FM
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Сети дотянулись до Верховного суда

Частные электросети пытаются остановить консолидацию отрасли

Небольшие электросетевые компании попросили Верховный суд отменить вводимые правительством жесткие ограничения для частных организаций. По оценкам истцов, около 1 тыс. игроков могут обанкротиться, что приведет к монополизации рынка, росту тарифов и числу аварий. Промышленность и аналитики предупреждают, что с рынка могут уйти самые экономически эффективные игроки. В Минэнерго и в «Россетях», напротив, ожидают повышения надежности энергоснабжения и сдерживания тарифов. Юристы же сомневаются, что частные игроки смогут выиграть суд.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В Верховный суд подан административный иск от 39 территориальных сетевых организаций (ТСО) к правительству РФ с требованием запретить применение новых требований к сетевым компаниям. Правительство утвердило критерии 30 апреля: по ним, сетевая компания уже с 2023 года должна иметь минимум 20 км сетей и оборудование мощностью от 15 МВА, с 2024 года — 50 км и 30 МВА, а с 2025 года — 300 км и 150 МВА (это город уровня районного центра). Компания, не соответствующая критериям, не получит статус ТСО и лишится тарифа.

Истцы поясняют, что впервые технические критерии к ТСО были введены в 2015 году: компании заставили иметь не менее 15 км сетей и оборудование на 10 МВА. В результате количество ТСО в стране к 2020 году сократилось на 43%, до 1,62 тыс. Сейчас частные компании занимают около 30% рынка электросетевых услуг, говорится в иске, с которым ознакомился “Ъ”. Из-за ужесточения требований обанкротятся еще около 1 тыс. компаний: они потеряют доход, но будут обязаны содержать сети.

Кроме того, теперь ТСО обязана иметь сети и оборудование только на праве собственности. Показатели эффективности работы ТСО вовсе не учитываются, подчеркивают заявители: «Мы будем вынуждены уволить весь персонал, перестать обслуживать распределительные сети, что поставит под угрозу надежность электроснабжения многих десятков тысяч наших потребителей, в том числе физических лиц».

Представители сетевых компаний предупреждают, что изменения приведут к росту тарифов. «Никто особо не скрывает, что принятие оспариваемых норм приведет к монополизации рынка в интересах ПАО "Россети"»,— пишут они. Причем в постановлении есть исключения: новые требования не коснутся сетевых организаций Минобороны, а также организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

«В регулировании ТСО действительно есть значительные перегибы — ужесточение критериев идет по количественным показателям и не увязано с качеством работы, а консолидация проводится административными рычагами,— соглашаются в "Сообществе потребителей энергии".— В результате лучшие примеры эффективных ТСО, а с ними и факторы, способные сдерживать рост сетевых тарифов, могут исчезнуть».

В «Россетях» заявили “Ъ”, что ТСО далеко не всегда способны эффективно поддерживать сети в работоспособном состоянии: они часто не обладают профессиональным штатом и достаточным объемом технических средств, не всегда могут оперативно ликвидировать аварии. В «Россетях» уверены, что консолидация сетевого комплекса «будет способствовать сдерживанию роста тарифов за счет оптимизации затрат и исключит дублирование инвестзатрат». В госкомпании добавили, что в стране работает «значительное количество» организаций, не входящих в «Россети», которые соответствуют новым критериям.

В Минэнерго сказали “Ъ”, что уточненные критерии ТСО «сбалансированы и направлены на обеспечение должного уровня надежности и качества электроснабжения». Говорить о создании новой формы монополии неверно: деятельность по передаче электроэнергии уже «осуществляется в условиях естественной монополии», добавляют там. Консолидация направлена в том числе на снижение стоимостной нагрузки на потребителей.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ полагает, что новые критерии не будут способствовать снижению тарифной нагрузки. По его мнению, только экономические стимулы способны повысить эффективность сектора с одновременным снижением тарифов. Минэнерго предлагает формировать отбор по масштабу компаний, что укрепит положение крупных сетевых организаций, но не приведет к ощутимому улучшению качества услуг.

«Истцы утверждают, что вводимые ограничения противоречат нормам Конституции РФ и иных законов относительно свободы предпринимательской деятельности и защиты конкуренции. Доводы заслуживают внимания. Верховному суду придется подумать, как опровергать эти аргументы»,— считает старший юрист Savina Legal Александра Алфимова. В то же время она сомневается, что мелким ТСО удастся выиграть суд.

Полина Смертина

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