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Коммерсантъ FM
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Нефть не прощается

Мониторинг рынка энергии

На фоне мирового энергетического кризиса из-за военной операции РФ на Украине объем мировых инвестиций в энергетику вырастет более чем на 8%, до $2,4 трлн в 2022 году, но половина дополнительных вложений (около $200 млрд) будет израсходована на покрытие более высоких затрат на энергию, включая рост зарплат и повышение стоимости материалов, вырастут и вложения в традиционное сырье, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Значительная часть всех капвложений в 2022 году будет направлена в «чистую» энергетику (более $1,4 трлн) — в повышение энергоэффективности, атомную энергию, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), электротранспорт, топливо с низким содержанием углерода, а также генерацию и хранение энергии. Однако относительный рост таких инвестиций, по прогнозу МЭА, в 2022 году замедлится до 10,1% с 13,9% в 2021 году. Инвестиции в ВИЭ в 2022 году вырастут только на 5,8%, до $472 млрд, что также меньше, чем в 2021 году (6,7%).

На торможение капвложений в «чистую» энергетику повлияет рост стоимости солнечных панелей и ветряных турбин на 10–20% к 2020 году и скачок цен на необходимые для «зеленой» экономики металлы. Это, в частности, может серьезно сдержать развитие электротранспорта на фоне удвоения цен на литий и кобальт только в 2021 году и трудностей с поставками из России. Отметим, что доля РФ в мировом производстве никеля, по данным МВФ, составляет более 11% (см. “Ъ” от 22 апреля). В МЭА также отмечают, что почти весь рост инвестиций в «чистую» энергетику обеспечен Китаем, ЕС и США — а во многих развивающихся странах они остаются на уровне 2015 года.

Энергокризис, по мнению МЭА, стимулирует новые инвестиции в ископаемое топливо, в том числе за счет поиска альтернатив поставкам из РФ в Европу и строительства новой инфраструктуры для СПГ. Расходы на обеспечение поставок угля вырастут в этом году на 10%, до $116 млрд, превысив допандемийный уровень ($104 млрд), во многом за счет Индии и Китая (вместе $80 млрд). Инвестиции в добычу (включая разведку) нефти и газа вырастут примерно на 9% в 2022 году, до $417 млрд, хотя и останутся значительно ниже допандемийного значения в $499 млрд. В целом же за счет высоких цен доходы нефтегазового сектора в мире достигнут примерно $4 трлн в 2022 году, что вдвое больше уровня 2021 года.

Георгий Смирнов

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