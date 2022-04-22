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Коммерсантъ FM
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Энергопереходу кризис не помеха

МВФ не видит нужды в его сворачивании

Кризис энергоносителей поставил мир перед выбором между энергобезопасностью и зеленым переходом в энергетике, отмечают в отчете «Global Financial Stability Report» аналитики Международного валютного фонда (МВФ). Однако расширению применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мешают не только субсидии на ископаемое топливо, но и рост цен на необходимые для них металлы. Впрочем, в МВФ полагают, что страны могут снизить зависимость от угля, нефти и газа с помощью субсидий на ВИЭ, госинвестиций в зеленую инфраструктуру и адресных компенсаций отдельным пострадавшим при переходе к «чистой» энергетике.

МВФ настаивает на том, что мировой энергокризис — не помеха, а стимул для продолжения зеленого энергоперехода

МВФ настаивает на том, что мировой энергокризис — не помеха, а стимул для продолжения зеленого энергоперехода

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

МВФ настаивает на том, что мировой энергокризис — не помеха, а стимул для продолжения зеленого энергоперехода

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Аналитики МВФ констатировали, что кризис вокруг Украины и высокие цены на энергоносители поставили мир перед дилеммой: продолжать зеленый переход, несмотря на обострение проблем в энергетике из-за роста цен на энергоносители и масштабные изменения рынка в связи с обсуждаемыми в Европе и США санкциями на поставки нефти и газа из РФ, или замедлить его, укрепляя энергетическую безопасность, с непредсказуемыми климатическими рисками в долгосрочной перспективе. Проблему усугубляет рост цен и на широко используемые металлы, многие из которых используются для производства и поддержания работы ВИЭ. Отметим, что, по данным МВФ и Геологической службы США, доля РФ в мировом производстве газа составляет более 16%, нефти — около 13%, никеля (который критически важен для зеленой инфраструктуры) — более 11%. МВФ отметил, что Европа намного больше рискует при зеленом переходе, так как зависит от российских ресурсов намного сильнее, чем другие регионы: в 2021 году доля угля из РФ в общем объеме импорта ЕС составляла более 50%, газа — около 33%, а крайне важного для декарбонизации палладия — около 35%. Ранее МЭА составило план по отказу от российских энергоносителей, однако он не учитывал проблемы роста цен на металлы (см. “Ъ” от 9 марта).

МВФ признает, что стратегия зеленого перехода может столкнуться с временной неудачей из-за замедления отказа от субсидирования ископаемого топлива в переходных экономиках и беднейших странах. Растущее инфляционное давление подталкивает государства к расширению такой бюджетной поддержки домохозяйств и компаний (см. “Ъ” от 21 апреля). В МВФ призывают страны следить за тем, чтобы краткосрочные меры по снижению высоких цен на продовольствие и энергоносители не нанесли ущерб инвестициям в ВИЭ. С другой стороны, в отчете «Fiscal Monitor» МВФ отмечал опасность и чрезмерного стимулирования производства биотоплива из кукурузы для продовольственной безопасности.

Для балансировки энергобезопасности и зеленых планов аналитики предлагают расширить мировое сотрудничество в области ценообразования на выбросы углерода, сократить субсидирование ископаемого топлива в пользу поддержки ВИЭ, увеличить госинвестиции в зеленую инфраструктуру, включая «умные» электросети, и предоставлять целевые компенсации пострадавшим от энергоперехода. Все это позволит увеличить доступность и снизить стоимость ВИЭ при одновременном повышении их энергоэффективности.

В «World Economic Outlook» аналитики МВФ отметили, что для снижения зависимости от традиционного топлива необходимо также повышать доступность климатических данных, разрабатывать классификации климатического финансирования и поддерживать переход работников на более экологичные предприятия (налоговыми стимулами и помощью в переквалификации), что позволит привлечь в ВИЭ частные инвестиции. В целом в представлении МВФ энергокризис скорее подтверждает необходимость перехода к «чистой» энергетике, менее зависимой от колебаний мировых цен. При этом если частичный отказ от российских энергоносителей, по мнению МВФ, возможен в долгосрочной перспективе, проблему высокого спроса на металлы, значительную часть которых поставляет РФ, придется решать отдельно.

Георгий Смирнов

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