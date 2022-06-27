Аборты раскололи Америку

Решение Верховного суда США отменить на федеральном уровне гарантии права на аборт, отдав вопрос на усмотрение штатов, вызвало в обществе взрыв эмоций, выразившийся в массовых протестах и ожесточенных политических баталиях. Президента США Джо Байдена призывают ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить более серьезных последствий. Можно констатировать, что решение высшей судебной инстанции США ведет к усугублению раскола в обществе, и без того нараставшего все последние годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shuran Huang, Reuters Фото: Shuran Huang, Reuters

Вынесенный в пятницу Верховным судом США вердикт не стал неожиданностью. Еще в мае издание Politico получило доступ к докладу судьи-консерватора Самюэля Алито. Тогда на рассмотрении находился спор по закону штата Миссисипи, который предусматривал ограничения временных рамок на аборты до 15 недель беременности вместо 22 недель, как это было на федеральном уровне. Перед судьями встал вопрос, утвердить ли решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантирует право на аборт на федеральном уровне, отменив закон штата, либо, напротив, найти доводы в поддержку того, что решение по делу полувековой давности было ошибочным.

Согласно документу, попавшему в прессу, большинство судей Верховного суда (где доминируют консерваторы) в частном порядке выразили желание отменить прецедент, установленный в 1973 году. Уже тогда эта новость вызвала в Америке бурю эмоций. Так, 26-летний житель Калифорнии Джон Роске был настолько возмущен планами Верховного суда, что даже замыслил убийство Верховного судьи Бретта Кавано, правда, потом передумал и сдался полиции.

Однако, осознавая возможные общественные угрозы, в пятницу Верховный суд тем не менее постановил: право на аборт напрямую не оговаривается американской конституцией, поэтому «полномочия по регулированию абортов передаются народу и его избранным представителям». За это решение выступили пять судей-консерваторов, против — четыре.

Взрыв негодования последовал мгновенно. Сотни тысяч людей вышли с протестом на улицы американских городов. А активист Гвидо Рейхштадтер забрался на самую верхнюю конструкцию моста Фредерика Дугласа в Вашингтоне. Мужчина провел там более суток, движение по мосту было остановлено вплоть до тех пор, пока протестующий не спустился вниз, из-за того что у него закончилась вода. Активиста сразу же скрутили полицейские. Он был одним из многих десятков протестующих, задержанных впоследствии полицией.

Начавшиеся в пятницу протесты бушевали все выходные. Толпы людей на улицах скандировали: «Права женщины — это права человека». Однако были и те, кто, напротив, праздновал победу. Тут и там происходили стычки между демонстрантами из противоборствующих лагерей.

Как заметило издание The Hill, решение верховных судьей раскололо страну на республиканские и демократические штаты. Многие из консервативных штатов заранее подготовились к решению Верховного суда и ждали его с нетерпением. Запрет на аборты сразу после решения суда автоматически вступил в силу в шести штатах: Арканзасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте. А к субботе еще несколько штатов приняли законы, запрещающие аборты. Среди них Айдахо, Северная Дакота, Техас, Теннесси, Юта и Вайоминг. В некоторых штатах законы вступают в силу немедленно, в других — по истечении определенного времени или после утверждения государственными должностными лицами на местах. Республиканский губернатор Флориды и один из потенциальных фаворитов президентской гонки в 2024 году Рон Десантис тоже пообещал расширить «защиту от абортов» в своем штате.

С другой стороны, западные штаты США — Калифорния, Вашингтон и Орегон — объявили о запуске новой инициативы по защите репродуктивных свобод. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Калифорния предпримет дополнительные шаги, чтобы гарантировать безопасность женщинам, желающим сделать аборт в его штате.

Нешуточные баталии разгорелись и на политической сцене. Крайне негативно о решении Верховного суда высказался Джо Байден. В своей речи он заявил, что он «ошеломлен» и ему не хватает слов. Господин Байден добавил, что, по его мнению, это реализация «экстремистской идеологии и трагическая ошибка Верховного суда». Он также назвал «экстремистами» власти на местах и губернаторов, отказывающим женщинам в праве на аборт. И конечно, президент США напомнил, что «центральной фигурой этого решения» был Дональд Трамп. Именно он предложил кандидатуры трех Верховных судей, проголосовавших за решение, которое «разрушает баланс правосудия и отменяет основное право женщин в этой стране».

Сам же господин Трамп этот шаг назвал «большой победой жизни», сообщает The Hill. А бывший вице-президент США Майк Пенс и вовсе призвал все штаты запретить аборты.

Джо Байден между тем не преминул использовать ситуацию в предвыборных целях. Он призвал всех, кто против решения Верховного суда, голосовать на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс за кандидатов от Демократической партии. «Единственный способ, которым мы можем обеспечить право женщин на выбор и вернуть баланс,— это через Конгресс, восстановив защиту, которую давал "Роу против Уэйда" (закон.— “Ъ”)». Поэтому, сказал президент США, «этой осенью мы должны избрать больше сенаторов и членов Палаты представителей, которые еще раз закрепят право женщин на выбор (делать аборт или нет.— “Ъ”) на федеральном уровне».

Ситуация с решением высшего судебного органа США заставила некоторых демократов обратиться к президенту с просьбой ввести режим ЧС.

Стоит отметить, что решение Верховного суда действительно может негативно сказаться на рейтинге республиканцев, которые, по данным Rasmussen Report, пока опережают демократов на 8 процентных пунктов. При этом, согласно Pew Research, 61% американцев считает, что аборты должны оставаться легальными. Впрочем, как отмечается уже в опросе Fox News, вопрос абортов сейчас не столь остро стоит на повестке дня: лишь 15% избирателей всерьез им обеспокоены.

Екатерина Мур, Вашингтон