Украинский самострел

137 3 мин. ...

Обладателем последней, 13-й путевки, путевки от Европы на чемпионат мира, открывающийся в ноябре в Катаре, стала сборная Уэльса. Она не принимала участие в главных футбольных турнирах 64 года. В решающем матче стыкового мини-турнира, которому не позволила завершиться, как остальным, в марте военная спецоперация России на Украине, она одолела на своем поле в Кардиффе — 1:0 — как раз украинскую команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs, Reuters Фото: Matthew Childs, Reuters

Этот матч некоторое время наверняка заставлял валлийских болельщиков с тревогой вспоминать о том, что произошло четыре дня назад в Глазго. О матче, в котором, по идее, разобранная украинская сборная, большинство из футболистов которой три месяца не имели нормальной игровой практики из-за остановки чемпионата страны в связи с начатой Россией военной операцией, вдруг предстала отрядом в отличном тонусе, с какого ракурса ни посмотри: все в порядке и с «физикой», и с четкостью взаимодействий. Шотландцы этим отрядом были разорваны не столько на надрыве, сколько на классе.

Сборной Уэльса тоже приходилось непросто. Мяч сразу же очутился в ее воротах: украинцы заработали стандарт, а Александр Зинченко, глядя на то, как неторопливо соперники выставляют стенку, взял и стрельнул. Хозяев пощадил судья Матеу Лаос, который решил, что все-таки надо повторить стандарт после его свистка. Потом после подачи углового вратаря Уэйна Хеннесси чуть не огорошил неудобный рикошет — от беды валлийцы убереглись кое-как.

Время шло, но взгляд ловил в основном знаки, указывающие на то, что расклад, как ни крути, в пользу украинцев. О явном превосходстве, как во встрече с шотландцами, речь уже не шла, но сборная Украины все же чуть чаще владела мячом, чуть чаще атаковала. А главное — атаковала гораздо интереснее. Валлийцы, пытаясь наседать, ставили на простоту, надежность, их оппоненты к простоте добавляли разные хитрые «фишки» — такие как тонкая скидка в касание Романа Яремчука на Виктора Цыганкова. Валлийцев в этом эпизоде выручил Хеннесси, комбинацию, несмотря на ее стремительность, прочитавший и выскочивший на Цыганкова.

В общем, украинцы играли неплохо. За весь первый тайм у них случился, пожалуй, один-единственный срыв, но последствия у него оказались ужасными.

Сборной Уэльса достался штрафной, с виду не очень-то опасный: до ворот — три десятка метров, мяч установлен не по центру, а гораздо левее от него. К нему подошел, разумеется, валлийский лидер Гарет Бейл, у которого до этого совсем не клеилось. Британские комментаторы так и не поняли, что он исполнил,— удар в дальний угол или подачу. А британские телеоператоры, пока эксперты разбирались с этим неразрешимым в действительности вопросом, не отводили камеры от лица Андрея Ярмоленко. Тут все было очевидно: это было лицо буквально раздавленного в лепешку горем человека. Герой матча с шотландцами, Ярмоленко теперь совершил чудовищную ошибку — прыгнул на мяч и вместо того, чтобы отправить его за лицевую линию, головой вогнал в сетку.

Автор автогола вскоре мог реабилитироваться за него. Но жестокий в этот вечер по отношению к украинцам VAR все же не приравнял что-то довольно похожее на фол на украинском форварде в штрафной со стороны Джо Аллена именно к фолу.

Второй тайм был зрелищем увлекательным. Сборная Украины, отдохнув, добавила в злости, и валлийцам пришлось терпеть и страдать, а их голкиперу — совершать новый, круче всех предыдущих, подвиг, отбивая ногой мяч, отправленный в створ Яремчуком практически с линии вратарской. А вытерпев эти наскоки, валлийцы сами принялись кусаться довольно недурными контратаками. Та, которую завершал вышедший на поле со скамейки запасных Бреннан Джонсон, вылилась в попадание в штангу.

Увенчал матч жаркий украинский штурм в концовке, которому, впрочем, не хватало доли холода, рассудительности. Сборная Уэльса, в первый и последний раз выступившая на чемпионате мира аж в 1958 году, свой крохотный запас в итоге сберегла и поедет в Катар. Для нее уже зарезервировано место в группе B, в которой также будут играть команды Англии, США и Ирана.

После этого матча вакантными остаются еще две путевки на чемпионат мира. Они будут разыграны в середине июня. Первую получат либо перуанцы, либо победитель матча между сборными Австралии и ОАЭ, вторую — тот, кто будет сильнее в матче Новая Зеландия — Коста-Рика.

Алексей Доспехов