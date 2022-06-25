Капремонт завяз в ценах

Проблемы ценообразования работ по капремонту многоквартирных домов, которые сейчас власти пытаются сгладить временными антикризисными мерами, остаются для отрасли весьма острыми в силу своей системности: за январь—май доля несостоявшихся торгов на заключение таких контрактов составила 48%, и такой «недоремонт» при довольно высокой платежной дисциплине за него граждан тянется из года в год. В связи с этим участники рынка предлагают пересмотреть сам подход к ценообразованию за счет ухода от норматива предельной стоимости контрактов и повышения индекса расчета сметной стоимости или же разработки отдельных индексов для капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Отраслевые объединения предлагают пересмотреть подходы к ценообразованию в сфере капремонта многоквартирных домов. Как показывают данные о заключении контрактов, проблему отрасли можно назвать системной. Так, глава НОСТРОЙ Антон Глушков, выступая на Красноярском градостроительном форуме, сообщил, что за январь—май 48% торгов на заключение таких контрактов не состоялось. По его словам, это сигнализирует о том, что рынок капремонта остается «не очень привлекательным» для участников торгов. Подтверждает это и динамика прошлых лет. Как пояснил Антон Глушков “Ъ”, в целом доля несостоявшихся торгов составляет около 50%, а в 2021 году доходила до 60% всех контрактов.

По данным Минстроя, ежегодно проводится капремонт примерно 45 тыс. домов — это около 180 млрд руб. в год. В целом же в программе числится 800 тыс. домов общей площадью почти 2,7 млн кв. м. По словам замглавы Минстроя Алексея Ересько, сейчас вопрос ценообразования в сфере капремонта стал «очень острым» — для поддержки отрасли правительство уже приняло ряд мер, которые должны позволить хотя бы не снижать темпы капремонта в стране. Речь идет, в частности, о временных мерах антикризисной поддержки — повышении уровня авансирования работ по проведению капремонта, также в мае возобновлен действовавший в 2021 году механизм пересмотра цены договора (до 2023 года ее можно увеличить в пределах 30% из-за удорожания стройматериалов). Как подчеркивают в Минстрое, это затрагивает только стоимость контрактов и не влечет за собой повышения взносов граждан, за счет которых финансируется система капремонта — их собираемость составляет 90%.

Предполагается, что поддержка будет востребована. Как пояснили “Ъ” в Минстрое, проведенный в конце 2021 года анализ показал, что 21 регион планирует пересмотреть цены договоров, общая стоимость которых оценивается в 22 млрд руб., а в этом году 22 региона рассчитывают применить этот механизм в отношении контрактов на сумму уже около 61,5 млрд руб. Это, как пояснил чиновник, стало одним из оснований для продления механизма на этот год. Впрочем, как отмечает Антон Глушков, пока вряд ли можно говорить о «повсеместной» работе механизма увеличения цены контракта в регионах — в большей степени это связано с тем, что субъекты РФ не готовы принимать на себя ответственность. Решить этот вопрос должно принятие методики расчета изменения цены контракта — Минстрой уже направил ее на регистрацию в Минюст.

Тем не менее эта мера носит временный характер и саму проблему вряд ли устранит: судя по тому, что доля несостоявшихся торгов колеблется около 50%, особого влияния возможность пересмотра цены контракта в 2021 году не оказала. Значительная доля несостоявшихся торгов, по мнению исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капремонта Анны Мамоновой, связана с тем, что регионы вынуждены проводить аукционы по уже утвержденным ценам, без учета удорожания, и не могут их превысить. Таким образом, пояснила она, оперативная актуализация предельной стоимости не происходит, соответственно, в период резкого роста цен показатель оказывается «неадекватным».

Некорректность первоначальной цены, как поясняет Антон Глушков, связана со спецификой работ по капремонту — например, проведение работ без отселения жильцов увеличивает трудозатраты по сравнению с новым строительством. В связи с этим участники рынка предлагают «отойти» от норматива предельной стоимости как «искусственного ограничителя». По словам господина Глушкова, «работа должна стоить ровно столько, сколько она стоит на рынке». Другое предложение — повышение индексов для расчета сметной стоимости работ по капремонту или разработка специальных индексов для этой сферы (сейчас для этих целей используются те же, что и для строительства в целом), поскольку рыночное удорожание себестоимости капремонта не перекрывается ростом индексов.

Эти идеи в Минстрое комментировать не стали.

Евгения Крючкова