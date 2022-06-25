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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 47 лет 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику

Владимир Крамник

Владимир Крамник

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Крамник

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович:

— С днем рождения, дорогой Владимир! Став чемпионом в 25 лет после уже трех побед на Олимпиадах в составе сборной России, ты вписал свое имя в историю шахмат как блестящий шахматист, эрудит и настоящий профессионал. И сейчас ты продолжаешь добиваться успехов как тренер и как исследователь идей, позволяющих внести в шахматы свежесть новых мыслей, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. А для меня ты надежный соратник и человек, который всегда поможет добрым советом. Крепкого здоровья, радости от жизни и творчества в твой день рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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