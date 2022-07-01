Даше Сайгачевой оплачена операция на позвоночнике

24 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю 12-летней Даши Сайгачевой из Саранска («Даша должна победить», Оксана Пашина). У девочки прогрессирует искривление позвоночника, сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. Даша страдает от боли в спине и груди, ей трудно сидеть и стоять, есть риск сердечно-легочной недостаточности. Предотвратить осложнения поможет операция по новой технологии VBT, но оплатить ее семья не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 543 521 руб.) собрана. Родители Даши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даша Сайгачева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даша Сайгачева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 24 июня 29 648 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Вести-Москва», ГТРК «Мордовия», «Кузбасс», «Ставрополь», «Лотос», «Дагестан», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 21 756 149 руб.