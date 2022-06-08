Агросектор не спешит на восток

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Переориентация России на рынки Востока и, в частности, КНР как в части поставок продовольствия, так и в части закупок сельхозтехники пока сталкивается с рядом сложностей, отметили участники дискуссии о перспективах российско-китайских отношений в сфере АПК, проведенной Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП). В КНР рассчитывают на рост поставок сельхозмашин в РФ при условии упрощения российской стороной их ввоза, но Минпромторг видит в этом угрозу для российской промышленности. Российскому же экспорту продукции АПК в Китай также мешают как фитосанитарные требования КНР и проблемы с банковскими трансакциями, так и внутрироссийские ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сельскохозяйственном секторе торговли с Китаем рассчитывать на быструю смену темной полосы светлой пока не приходится

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В сельскохозяйственном секторе торговли с Китаем рассчитывать на быструю смену темной полосы светлой пока не приходится

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вчера на круглом столе «Россия—Китай. Перспективы и пути развития отношений в сфере АПК 2022», организованном РАСПП, представитель Торговой палаты по экспорту и импорту машиностроительной и электронной продукции Китая Шэн Гофэй сообщил о трудностях в доступе на российский рынок китайских производителей сельхозтехники. В КНР хотели бы снизить или временно обнулить утильсбор для сельхозтехники, ввозимой из Китая, а также антидемпинговые пошлины на комплектующие и ускорить сертификацию техники и оборудования. Отдельно тормозят заключение договоров сроки пребывания в РФ китайских представителей: из-за политики «нулевой толерантности» к COVID-19 в КНР пересечение границы для них сейчас стало крайне затруднительным.

Директор аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов не верит в торговые преференции для КНР, хотя допускает, что у потребителей сельхозмашин интерес к китайской продукции может вырасти, если ведущие мировые производители сельхозмашин (включая Deere и Akka) не вернутся на рынок РФ. В Минпромторге “Ъ” вчера подтвердили — рассчитывать на быстрое снятие ограничений КНР не приходится, так как это нанесет ущерб российской промышленности: возможности отечественных производителей могут полностью удовлетворить спрос на сельхозтехнику со стороны аграриев — доля техники производства РФ по итогам 2021 года уже превысила 50%, притом что загрузка предприятий РФ сегодня не превышает 50%.

Декларация «поворота России на Восток» во внешней торговле сталкивается с рядом сложностей и в области расширения экспорта сельхозпродукции из РФ в Китай. Участники круглого стола жаловались на трудности российских компаний с удовлетворением китайских требований — к примеру, фитосанитарные требования КНР допускают поставки только яровой пшеницы и ячменя. При этом Россельхознадзор, со своей стороны, уже запросил разрешение у Главного таможенного управления КНР на поставки озимых культур; впрочем, по словам господина Сизова, определить, является пшеница яровой или озимой, крайне трудно, поэтому это, вероятно, не станет существенным ограничением для торговли. Однако в Россельхознадзоре фиксируют рост числа выявленных КНР несоответствий российского зерна фитосанитарным требованиям в 2021 году.

Российские эксперты говорят о том, что главные трудности с поставками продовольствия из РФ в Китай, как и в поставках сельхозмашин в РФ,— внутренние ограничения с российской стороны (включая плавающую пошлину на пшеницу). При этом физически, по данным «Совэкона», Россия в сезоне-2022/23 способна поставить в КНР несколько сотен тысяч тонн пшеницы, возможно и до 1 млн тонн. Данная тенденция выглядит реалистичной, учитывая, что Китай с 4 февраля 2022 года разрешил поставки пшеницы и ячменя из любых российских регионов, тогда как ранее поставки были ограничены семью субъектами РФ (Алтайский, Красноярский край, Новосибирская, Омская, Амурская, Челябинская и Курганская области). По данным Россельхознадзора, с начала 2022 года из всех регионов РФ в КНР поставки растут — уже отгружено 792 тыс. тонн зерна, что на 0,9% выше аналогичного периода 2021 года, однако темпы этого роста напрямую зависят от рентабельности, которую и ограничивают внутренние барьеры.

Глава же Центра стратегического развития Российско-китайской палаты Павел Устюжанинов полагает, что трудности для российского экспорта в ближайшее время будут связаны прежде всего с банками: это проблемы конвертации, трудности с трансакциями и отсутствие банков, которые их проводят,— а также с нерешенными проблемами совместимости стандартов и снятия ограничений на поставки удобрений из РФ в Китай.

Георгий Смирнов