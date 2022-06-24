Инъекциям не хватило инвестиций

Анонсированный властями еще три года назад как первый и единственный проект стоимостью 2,7 млрд руб. в рамках специального инвестконтракта (СПИК) в сегменте производства медизделий будет расторгнут. Компания «Снабполимер Медицина» не готова в таком формате запускать в Нижегородской области производство одноразовых саморазрушающихся шприцев третьего поколения. Компания рассчитывает реализовать проект на других площадках. Но эксперты предупреждают, что такое производство в нынешних условиях коммерчески рискованно, учитывая зависимость от импортного оборудования и небольшую востребованность в такой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на заседании Федеральной межведомственной комиссии по СПИК было решено расторгнуть контракт с «Снабполимер Медицина НН», которая пообещала в обмен на льготы вложить 2,7 млрд руб. до конца 2021 года в проект по созданию производства безопасных одноразовых шприцев. Предполагалось, что завод в Борском районе Нижегородской области будет производить в год 700 тыс. штук шприцов. В региональном правительстве причиной расторжения “Ъ” назвали невыполнение условий. В Минпромторге подтвердили, что СПИК расторгается по соглашению сторон, пояснив, что штрафы инвестору не грозят, так как он не успел получить льготы.

«Дочка» компании «Снабполимер Медицина» — «Снабполимер Медицина НН» в 2019 году заключила СПИК до 2027 года, пообещав вместе с китайской Zhejiang Huafu Medical Equipment вложить около 3 млрд руб. в организацию производства шприцев третьего поколения. Механизм саморазрушающихся шприцев третьего поколения защищает их от повторного использования: игла после использования втягивается обратно в цилиндр, а поршень разрушается.

Председатель совета директоров «Снабполимер Медицины» Владислав Зезюлин говорит, что компания сама инициировала расторжение контракта. По его словам, компании сейчас не интересен формат СПИК, так как более выгодные условия предлагаются, например, резидентам особых экономических зон. Господин Зезюлин называет основной причиной нарушения компаний обязательств по ранее подписанному СПИК тем, что сегодня в РФ клинические рекомендации и стандарты лечения не позволяют широко использовать шприцы третьего поколения в клинической практике. Хотя, добавляет он, в ряде стран применение шприцев второго поколения ограничено или вовсе запрещено.

Тем не менее в апреле «Снабполимер Медицина» получила регудостоверение на саморазрушающиеся шприцы с производством в Самаре. Это контрактная площадка, где пока выпущена пробная партия, уточняет Владислав Зезюлин. По указанному адресу располагается производитель шприцев «Группа СТК». В компании от комментариев отказались.

Владислав Зезюлин утверждает, что обсуждает с ведомствами реализацию проекта вне СПИК и рассматривает возможность наладить производство шприцов третьего поколения в Москве, Астраханской, Ростовской областях и в той же Нижегородской области. Объем предполагаемых инвестиций —около 10 млрд руб. Перспективы проекта, по словам топ-менеджера, сейчас обсуждаются с Минздравом. Там перенаправили запрос “Ъ” в Минпромторг, где заявили, что им не поступала информация о новом инвестпроекте «Снабполимер Медицины».

В России одноразовые шприцы зарегистрированы у 18 местных производителей, включая «МПК Елец» и «Стерин», указали в Минпромторге. По итогам 2021 года объем производства одноразовых шприцев, по данным ведомства, увеличился на 54%. Российские производители занимают около 30% рынка одноразовых шприцев в денежном выражении, говорит гендиректор MDPro Алексей Ванин. При этом, отмечает он, шприцы третьего поколения закупаются за рубежом.

В текущих условиях старт производства саморазрушающихся шприцев может оказаться неактуальным, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. У такого проекта, по словам господина Ванина, «огромные коммерческие риски», если переход на них хотя бы частично не будет закреплен административно. При этом, по словам Николая Беспалова, ситуация осложняется зависимостью от импортного оборудования и отдельных комплектующих.

Полина Гриценко