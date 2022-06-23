Платформы ушли на запасный путь

После аномально высокого спроса на фитинговые платформы для контейнерных перевозок в 2021 году теперь закупки перешли к резкому спаду. В апреле он превысил 50% к уровню апреля 2021 года, а в мае углубился до 82%. Если бы не военные действия и последовавшее за ними падение импорта и транзита, в этом году закупки могли бы сохраняться на высоком уровне, полагают эксперты. Низкий уровень закупок платформ сохранится как минимум до конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Предсказанный резкий спад выпуска фитинговых платформ проявился уже в этом году. Как подсчитал ИПЕМ, после роста в январе год к году на 26,7% и в феврале на 48,1%, в марте реализация фитинговых платформ упала на 7,3%. В апреле спад углубился до 50,5%, а в мае составил 82,3%. Накопленным итогом в январе—мае продажи фитинговых платформ сократились на 21,8%.

На фоне роста объема контейнерных перевозок в прошлом году закупки платформ выросли вдвое, до рекордных 22 тыс. единиц (см. “Ъ” от 1 февраля). Аналитики, ожидая сохранения высокого интереса к платформам, тем не менее отмечали перегрев этого рынка и обещали постепенное его сокращение (см. “Ъ” от 3 сентября 2021 года).

«Если бы не военные действия на Украине, в 2022 году, согласно нашим прогнозам, наблюдался бы рекордный уровень закупки фитинговых платформ, спад наступил бы в 2023–2024 годах»,— отмечает заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Сейчас, на фоне неясных перспектив по контейнерным перевозкам и неопределенности с контейнерным оборудованием, минимальный уровень контрактации по фитинговым платформам будет наблюдаться во всем втором и как минимум части третьего квартала, говорит эксперт.

Ситуация с контейнерным оборудованием отчасти нормализуется за счет роста закупок их в Китае: так, только «Трансконтейнер» увеличил свою инвестпрограмму по контейнерам втрое, до 24 тыс. единиц. Исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков говорил, что за счет обнуления таможенной пошлины на контейнеры до 30 сентября, введения многократности использования ввозимых контейнеров, появления субсидий ставки по кредитам на приобретение контейнеров, сокращения досмотров при импорте и транзите заказы на контейнеры уже превысили прогнозную потребность после ухода из РФ ряда морских линий.

«Благодаря решениям властей сейчас общий объем заказа — частью в контрактах, частью в намерениях — составляет 90 тыс.,— говорил господин Авсейков на пленарной сессии Сибирского транспортного форума.— Подчеркиваю: при максимальном ожидаемом дефиците в 77 тыс. И это частные инвестиции».

Заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило на ПМЭФ оценивал объем закупаемых российскими игроками контейнеров в 50 тыс.

Впрочем, по словам Владимира Савчука, в мае в результате экспорта грузов из России выехало на 30 тыс. контейнеров больше, чем было ввезено с импортом, и, таким образом, контейнерное оборудование вымывается с российского рынка. В первые два месяца года, подчеркивает он, ситуация была обратной, и с импортом на российский рынок поступало достаточное количество контейнеров, которые можно было использовать в перевозках.

Массовые закупки платформ в 2021 году образовали профицит, но сейчас он компенсируется замедлением оборота. «На сегодняшний день явного профицита платформ мы не видим,— говорил в кулуарах ПМЭФ первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков — Он есть, но он не таков, чтобы, например, резко падали ставки на аренду платформ — по той простой причине, что эксплуатационная обстановка на сети существенно ухудшилась, что влечет за собой необходимость большего количества вагонов для обеспечения конкретного объема перевозок». Но если обстановка на сети стабилизируется, и оборот будет улучшен, говорит он, «то мы увидим более выраженный профицит фитинговых платформ — при условии, что не будет роста контейнерных перевозок».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на фоне проседания импорта и транзита и неустойчивого состояния экспорта ставки на аренду 40-футовых и 60-футовых платформ сократились относительно начала года на 20–25%. Что касается 80-футовых платформ, которые более востребованы и чаще работают в составе контейнерных поездов, ставки упали на 10–15%. По его словам, на спад в закупках платформ в апреле—мае повлиял рост лизинговых ставок в связи с повышением ключевой ставки, которая сейчас постепенно нормализуется. Низкий уровень интереса к платформам связан также с перераспределением бюджетов контейнерных операторов в пользу закупки контейнерного оборудования в Китае и на «Абаканвагонмаше». По мнению аналитика, низкий спрос будет наблюдаться все лето, а потом с улучшением ситуации с импортом постепенно нормализуется, хотя и вернется на уровень 2021 года.

Наталья Скорлыгина