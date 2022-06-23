Экологические инвестиции рассчитали по порядку

Масштаб использования промпредприятиями в России цифровых технологий для повышения экологической и ресурсной эффективности оставался в 2019–2021 годах относительно небольшим — хотя отдельные направления «зеленого» развития показали за это время заметный рост, говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ЦКИ ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Так, использование цифровых технологий быстрее расширялось в утилизации отходов — доля применявших их предприятий в отрасли в 2021 году составила 21% (рост на 9 процентных пунктов (п. п.) в сравнении с 2019 годом). До 21% увеличилась и доля компаний, применяющих «цифру» ради энергоэффективности (плюс 4 п. п.) Настолько же, до 9%, выросла доля предприятий, использующих цифровые технологии для снижения материалоемкости; на 3 п. п., до 16% — для экономии воды и сырья, до 7% — для получения «чистой» энергии.

Также эксперты составили рейтинг отраслей промышленности за 2021 год по рассчитанному впервые для каждой из них индексу экологически ориентированных инвестиций. Он де-факто призван описывать «зеленые» перспективы промышленности (они, напомним, все больше коррелируют и с экономическими — экологические показатели все больше влияют на рыночные). Индекс агрегирует данные о тенденциях инвестиций в повышение экологической и ресурсной эффективности производств и учитывает использование цифровых технологий по разным направлениям экологической повестки; также в расчет принимается наличие сертификата ИСО 14001 (свидетельствует о внедрении системы экологического менеджмента на предприятии) и фактический уровень внедрения «зеленых» промышленных технологий.

Лидерами экологических инвестиций в добывающей промышленности стали добыча сырой нефти и природного газа (45 баллов), услуги в области добычи полезных ископаемых (43 балла), добыча металлических руд (36 баллов), на последнем месте — добыча угля (20 баллов). В обрабатывающей промышленности рейтинг возглавили производство химических веществ и продуктов (48 баллов), деревообработка (43 балла), производство кожи (36 баллов), фармацевтика (35 баллов), на последних строчках — пищевая промышленность (17 баллов) и производство напитков (16 баллов).

Венера Петрова