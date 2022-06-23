700 тысяч россиян состоят на учете в центрах занятости в качестве безработных, сообщил вчера глава Минтруда Антон Котяков на правительственном часе в Совете федерации — безработица начала расти. «С 1 марта по 1 июня количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660–680 тыс. человек. Предусмотрены меры поддержки различных сфер занятости, на это заложено почти 90 млрд руб., меры позволят охватить почти 1,5 млн граждан»,— отметил министр. На конец мая, по данным секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ было зарегистрировано 687 тыс. безработных. Работников предприятий в простое было 135,6 тыс., в режиме неполного рабочего дня или недели — 130,3 тыс. человек.