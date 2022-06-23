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Коммерсантъ FM
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Подмосковный вор теперь точно в законе

Циркача осудили на длительный срок за занятие высшего положения в преступной иерархии

Московский областной суд приговорил 44-летнего вора в законе Олега Пирогова (Циркач) к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Его бригаду, занимавшуюся вымогательствами и похищениями коммерсантов в Ногинском районе Подмосковья, обезвредили три года назад, однако показаний на Циркача никто из подчиненных не дал. В итоге отвечать вору пришлось не за конкретные преступления, а только за оказанное им «влияние на криминогенную обстановку» в Мособласти в целом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснила официальный представитель разбиравшегося с уголовным делом Циркача ГСУ СКР по Мособласти Ольга Врадий, судебному процессу предшествовала проделанная подмосковным следствием «объемная работа». В рамках предварительного расследования были проведены культурологическая, психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая судебная экспертизы, а также допрошены около 30 свидетелей по делу. Особую сложность расследованию, по данным госпожи Врадий, придавал специфический статус этих свидетелей — почти все они содержались в колониях или следственных изоляторах и боялись давать показания против вора Циркача. Стоит отметить, что по этой же причине затянулся на полгода и не сложный в общем-то процесс в Мособлсуде — начатые еще в январе заседания откладывались едва ли не каждую неделю из-за невозможности доставки того или иного свидетеля.

В итоге суд полностью согласился с выдвинутыми против Олега Пирогова обвинениями. Было установлено, что высший в криминальной иерархии статус он получил в 2011 году на сходке, организованной в московском ресторане «Каретный двор» одним из лидеров российской оргпреступности Асланом Усояном (Дед Хасан). Перед принятием решения претендент доказал собравшимся ворам, что знает и чтит «правила и традиции преступного сообщества». С этого момента Циркач, как было установлено судом, стал поддерживать устойчивые связи со своими коллегами, а также «координировать действия организованных группировок» на территории Мособласти. Он оказывал «общее покровительство» преступникам нижестоящего уровня, пропагандировал в их среде криминальную субкультуру, помогал делить между собой сферы влияния и доходы. Таким образом, по мнению следствия и суда, «оказывал влияние на криминогенную обстановку» не только в «своем» районе, но и в целом по Московской области. За это вору Циркачу придется провести в колонии строгого режима восемь лет и три месяца, если, конечно, с вынесенным приговором согласится апелляционная инстанция.

Житель подмосковной Электростали Пирогов в молодости был судим за кражи, незаконный оборот наркотиков и подделку документов, однако привлечь его к ответственности по более тяжким статьям УК правоохранителям ни разу не удавалось. Так, в 2006 году его подозревали в организации убийства конкурента, другого подмосковного «авторитета» Юрия Лохматова, застреленного киллером в палате горбольницы Электростали. По итогам расследования Циркач был признан невиновным в покушении.

Шестью годами позже, уже в турецкой Анталье, Олег Пирогов каким-то образом оказался рядом с вором Вадимом Иваненко (Вадик Краснодарский), убитым прямо во время ужина в ресторане. Турецкие правоохранители предположили, что за этим преступлением стоял именно Циркач, пригласивший будущую жертву в ресторан, однако убийство взял на себя один из подручных двух воров рангом пониже.

Наконец, летом 2019 года в домашнем для Олега Пирогова Ногинском районе оперативники угрозыска нейтрализовали подконтрольную ему преступную группировку из шести человек, совершившую полтора десятка вымогательств, краж, разбоев и похищений местных бизнесменов, отказавшихся платить «за крышу». При этом во время проводившейся против «ногинских» спецоперации сам Циркач в свойственной ему манере сбежал от сыщиков, выскочив в окно ресторанной кухни. Его пытались привлечь к ответственности за преступления бригады заочно, но, как оказалось, напрасно — ни один из обвиняемых и осужденных в дальнейшем рэкетиров показаний против вора так и не дал.

Только год спустя Генпрокуратуре удалось убедить правоохранителей Польши, в которой скрылся Пирогов, что тот все же причастен если не к вымогательствам, то уж точно — к занятию высшего положения в преступной иерархии. Поляки задержали блатного иерарха, а в мае прошлого года согласились экстрадировать его в Россию. Вплоть до минувшей среды представители вора, по данным близкого к ним источника “Ъ”, надеялись, что ему снова удастся «выскочить на свободу».

Сергей Машкин

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