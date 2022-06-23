Вклады мирного времени

Средние ставки по вкладам вернулись к показателям до начала военных действий РФ на Украине и последовавшего кризиса на финансовом рынке. В первой декаде марта индекс доходности рублевых вкладов достиг максимума в 20,51% годовых, а к 22 июня в топ-50 крупнейших банков опустился ниже 8% годовых. На этом же уровне ставки были во второй декаде февраля. По мнению экспертов, доходность вкладов продолжит стремительно снижаться и уже к концу лета достигнет 6–7%, хотя к концу года возможен разворот тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За прошедшую неделю индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков снизился на 0,5–0,6 п.п. Средняя доходность долгосрочных вкладов опустилась ниже 8% годовых. Об этом говорится в еженедельном анализе «Финуслуг» (платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» ЦБ). Таким образом, средние ставки по вкладам вернулись к показателям середины февраля, то есть к уровню до начала военных действий РФ на Украине.

Индекс доходности вкладов рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж 50 крупнейших по объему депозитов банков (согласно рейтингу «Эксперт РА») для депозитов на сумму 100 тыс. руб./$1000/€1000. Учитываются номинальные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая различные льготные категории и депозиты с нестандартными параметрами, по которым нужно выполнить ряд условий.

Средняя ставка по вкладам на год в топ-50 банках опустилась до 7,83% годовых (на 0,48 п.п.). Спред между ставками по вкладам на три месяца и на год в топ-50 сжался до 0,2 п.п. Между тем кривая доходности вкладов на платформе «Финуслуги» приобрела нормальный вид — доходность по вкладам на год теперь опережает доходность по краткосрочным вкладам. За прошедшую неделю средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-50 банках снизилась на 0,61 п.п., до 8,02% годовых.

Ставки по вкладам снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ. Весь прошлый год Банк России постепенно повышал ключевую ставку, в результате чего она выросла с 4,25% в январе до 8,5% в декабре. После начала военных действий на Украине ЦБ поднял ставку сразу до 20%. Но уже в начале второй декады апреля регулятор снизил ее до 17%, в начале мая — до 14%, в конце мая — до 11%, а в середине июня уже до 9,5%.

Эксперты полагают, что снижение ставок по вкладам продолжится в ближайшие месяцы. «Стоит ожидать, что ставки по депозитам к концу года могут еще отскочить, в перспективе двух-трех месяцев в банках топ-50 можно будет увидеть максимальные ставки в размере ниже 7% или в этом диапазоне»,— отмечает директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокера «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

По оценкам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, с учетом июньского снижения ключевой ставки на 1,5 п.п. средняя доходность по депозитам и накопительным счетам на рынке достигнет летом уровня 6–8%, вернувшись к значениям начала года. «Основной кредитор для банков сейчас не население, а ЦБ,— поясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.— Кроме того, качественный спрос на кредиты уходит, и размещать пассивы особо некуда».

По словам главного экономиста «ПФ Капитала» Евгения Надоршина, после довольно резкого падения ставок в течение нескольких месяцев их повышения сейчас ожидать не приходится из-за отсутствия потребности в ликвидности у банков на фоне низкого спроса на кредиты. Впрочем, к концу года тренд может развернуться, и доходность вкладов пойдет вверх, ликвидность потребуется для решения накопившихся проблем в банковских кредитных портфелях, заключает он.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов