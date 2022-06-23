В «Октябре» покажут суд

Управляющая компания здания кинотеатра «Октябрь», подконтрольного «Газпром-медиа», подала иск на 49 млн руб. к сети «Каро», которая им управляет с 2005 года. Долг может быть связан с падением сборов на фоне отсутствия иностранных премьер. В худшем случае сеть рискует лишиться флагманского кинотеатра, предупреждают юристы. В отличие от периода пандемии, сейчас арендодатели могут отказать кинотеатрам в отсрочке по платежам, и на рынке ожидают волны подобных исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитража, что АО «Киноцентр "Октябрь"», управляющее зданием одноименного кинотеатра на Новом Арбате в Москве, 6 июня подало иск к дочерней структуре киносети «Каро», управляющей кинотеатром, ООО «Каро Фильм Менеджмент». Компания требует 48,9 млн руб. задолженности. Из базы суда следует, что иск подан с нарушениями, которые заявитель должен был устранить до 15 июня.

«Октябрь» — флагманский кинотеатр «Каро». В зале 1,5 тыс. мест, и сеть позиционирует его как главную премьерную площадку. Здание построено в 1967 году. АО «Киноцентр "Октябрь» было учреждено в 2005 году, после реконструкции, это было СП правительства Москвы и компании «Газпром-медиа» (ГПМ) с долями 40% и 60% соответственно. Право на долгосрочное управление кинотеатром в 2005 году получила сеть «Каро». В 2013 году правительство продало долю в «Октябре» ООО «Альфа-капитал», ГПМ осталась. В «Каро» и в ГПМ отказались от комментариев.

Исходя из размера заявленного долга, обязательства «Каро», скорее всего, возникли из аренды, предполагает адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Выручка АО «Киноцентр "Октябрь"» за 2021 год, согласно Kartoteka.ru, составляла 166,4 млн руб. Это позволяет предположить, что иск содержит требование взыскать плату примерно за 3,5 месяца.

По мнению собеседника “Ъ” на рынке проката, долг мог возникнуть как в связи с отсрочкой по прошлым платежам, так и из-за кризиса, спровоцированного военными действиями РФ на Украине: «Как раз, если считать с марта, когда все упало, то будет 3,5 месяца (с марта иностранные киностудии прекратили поставку своих премьер на российский рынок.— “Ъ”)». Источник “Ъ” считает, что «Каро» могла предложить перейти на процент с оборота, но в ГПМ не согласились. Он пояснил, что в текущей ситуации арендодатели нередко переходят с фиксированной платы на проценты с продаж, обычно речь идет о 8–10%.

Урегулировать спор стороны могут путем заключения мирового соглашения, предусматривающего, например, как рассрочку, так и отсрочку исполнения обязательств, объясняет Данил Бухарин. По его мнению, если киносеть перестанет платить арендные платежи, «Октябрь» сможет заявить о расторжении договора и заставит сеть освободить помещение.

Киносети весной прогнозировали падение сборов, сопоставимое с долей иностранных премьер в них (в 2021 году, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», составляла 72,8%). Участники рынка рассчитывали на субсидии кинопрокатчикам, однако государство на это не пошло.

По мнению экспертов, сложившаяся на рынке ситуация хуже кризиса, возникшего в отрасли на фоне пандемии. Тогда у кинотеатров как у сильно пострадавшего сегмента было право отсрочки по платежам, арендодатели по закону не могли отказать. Сейчас приходится платить, подчеркивает Данил Бухарин. Все обязательства по аренде кинотеатры должны исполнять, поэтому арендодатели могут заявлять все новые иски, ожидает юрист. Можно предположить волну исков к сетям кинотеатров, учитывая сложности с прокатом фильмов, согласен партнер Novator Legal Group Сергей Струнков: «В пандемию владельцы площадей часто шли навстречу кинотеатрам, понимая, что ситуация экстраординарная и носит временный характер до окончания пандемии. Сейчас перспективы развития кинотеатров туманны, и собственники понимают, что нужно сейчас обращаться в суды, пока еще можно что-то взыскать». В то же время пока на рынке массовых исков от арендодателей нет, утверждает собеседник в одной из киносетей: «В основном удается договариваться».

Валерия Лебедева