Сбой-депозит

Судя по всему, многолетняя борьба ФАС и ЦБ с практикой, когда банки препятствуют клиентам пополнять вклады с высокой ставкой, оказалась не слишком успешной. Банкиры нашли новый модный способ обойти запрет — технический сбой. В таком случае клиентам гораздо труднее жаловаться на действия кредитных организаций, поскольку они не могут проверить достоверность их объяснений, а также полноту получаемой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Например, недавно в сети появились массовые жалобы в отношении банка «Русский стандарт»: клиенты сообщают, что из-за технического сбоя не могут пополнить вклады в установленный банком срок — 90 дней, несмотря на то что такая возможность предусмотрена договором. Жалобы касаются вкладов «Пенсионный доход», открытых в начале марта.

В колл-центре банка “Ъ” пояснили, что вклады, открытые в марте, имели возможность пополнения, при этом условия были следующие. Вкладчик мог положить средства на 190 дней под 18% годовых, доход получал ежемесячно. В колл-центре банка добавили, что технический сбой продолжался не менее семи дней, но к настоящему времени его устранили.

В «Русском стандарте» уверяют, что у клиентов была возможность пополнить вклад в установленный срок межбанковским переводом. Однако судя по отзывам клиентов, им банк о такой опции не рассказал. «Каково же было мое удивление, когда в офисе банка мне отказали в пополнении, сославшись на технические неполадки»,— отмечает один из пострадавших. «У них стандартный ответ: технический сбой»,— добавляет еще один клиент. На вопрос о продлении сроков пополнения вкладов, пропущенных из-за технического сбоя, в банке не ответили.

Проверить, была ли во время сбоя возможность пополнения вкладов межбанковским переводом, уже нельзя — технический сбой оказался вдруг устранен. Эксперты по информационной безопасности сомневаются, что мог случиться подобный долгий «технический сбой», называя ситуацию «странной». Но юристы считают, что такая практика банка вполне законна, так как клиентам была оставлена хотя бы одна формальная возможность пополнить вклад в период «сбоя».

Конечно, любые препятствования клиенту в пополнении вклада под высокий процент официально осуждаются ФАС, ЦБ и Роспотребнадзором, которые несколько лет вели борьбу с подобной практикой. Все так или иначе ответственные за вопрос ведомства, в том числе и ЦБ, встали на сторону вкладчиков, признав подобные ограничения незаконными. Но банки упорно изобретают новые способы обойти ограничивающие нормы. Все чаще такой лазейкой остается невнятный «технический сбой», бороться с которым клиенты, увы, не могут. А ведь в арсенале популярных проблем еще остались не менее ускользающие «атаки украинских хакеров» и «массированные DDoS-атаки».