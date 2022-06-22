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Коммерсантъ FM
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Воронежский губернатор запретил своим советникам критиковать власть

Губернатор Воронежской области Александр Гусев внес изменения в указ о собственных советниках, запретив им допускать публичные высказывания о власти, «которые могут нанести ущерб государству». Он пояснил, что на эти изменения его сподвигли «новые реалии».

Кроме того, советникам главы области, их супругам и несовершеннолетним детям теперь запрещено иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Этот пост не смогут занимать люди, осужденные за любые преступления, а также отказавшиеся от российского гражданства, уточняется в документе.

Отметим, что количество и персональный состав советников губернатора на официальных ресурсах правительства Воронежской области не раскрывается.

Сергей Толмачев, Воронеж

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