Воронежский губернатор запретил своим советникам критиковать власть

Губернатор Воронежской области Александр Гусев внес изменения в указ о собственных советниках, запретив им допускать публичные высказывания о власти, «которые могут нанести ущерб государству». Он пояснил, что на эти изменения его сподвигли «новые реалии».

Кроме того, советникам главы области, их супругам и несовершеннолетним детям теперь запрещено иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Этот пост не смогут занимать люди, осужденные за любые преступления, а также отказавшиеся от российского гражданства, уточняется в документе.

Отметим, что количество и персональный состав советников губернатора на официальных ресурсах правительства Воронежской области не раскрывается.

Сергей Толмачев, Воронеж