Лечение ВИЧ подешевело

В этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств. Это вынужденная мера: финансирование для обеспечения препаратами пациентов заметно не увеличивается, но растет число пациентов с ВИЧ. Эксперты называют складывающийся принцип закупок министерства «отскоком назад в терапии», но признают, что при недостаточном росте финансирования это позволит охватить лечением больше инфицированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” из материалов госзакупок, с июня входящее в Минздрав ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» (ФЦПиЛО) начало приобретать препараты от ВИЧ за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Бюджет на этот год в размере 30 млрд руб. уже освоен: часть этой суммы была зарезервирована в трехлетних контрактах, заключенных в 2021 году на поставки ралтегравира («Исентресс» от MSD), долутегравира («Тивикай» от GSK) и этравирина («Интеленс» от Johnson & Johnson). В этом году была закуплена «Генвоя» от Gilead, включенная в 2021 году в перечень ЖНВЛП: на этот препарат направлено 596,6 млн руб., что вдвое больше, чем годом ранее.

Но, несмотря на это, приобретения дорогостоящих современных зарубежных препаратов от ВИЧ, не имеющих аналогов, снижаются, подсчитал “Ъ” на основе данных госзакупок и госреестра лекарственных средств. Если в 2021 году они составляли 67,3% в общем объеме закупок, то в этом году уже 55%. Сокращение доли происходит за счет снижения затрат на «Эвиплеру» от Johnson & Johnson. Прошлой осенью за счет средств бюджета 2022 года приобретено этого средства на 1,9 млрд руб.— это в два раза меньше прежних объемов закупок. В списке лекарств, закупаемых ФЦПиЛО для пациентов с ВИЧ, это самый дорогой препарат, констатирует представитель Коалиции по готовности к лечению (ITPC) Алексей Михайлов.

Предельная зарегистрированная цена «Эвиплеры» — почти 24 тыс. руб. за упаковку. Стоимость «Биктарви» от Gilead и «Делстриго» от MSD ниже — 14,3 тыс. руб. и 11,3 тыс. руб. соответственно. Эти лекарства с 2022 года вошли в перечень ЖНВЛП, что позволило Минздраву направить на их централизованную закупку 330,4 млн руб. Но это все равно не покрывает выпавший объем «Эвиплеры». Поэтому в январе—мае этого года регионам из своих бюджетов пришлось направить, по данным Headway Company, 540 млн руб. на закупку дополнительных объемов «Биктарви» и «Делстриго».

Последние годы Минздрав пытался закупать современные препараты, но существенно нарастить охват так и не удалось, указывает Алексей Михайлов. Теперь, по его мнению, министерство вынуждено приобретать более дешевые лекарства, которые широко использовались ранее, из-за того что объемы финансирования лекарственного обеспечения пациентов с ВИЧ существенно не растут. Такую ситуацию эксперт называет «отскоком назад в терапии». Впрочем, считает эксперт, в такой ситуации закупки дешевых лекарств должны позволить обеспечить препаратами больше пациентов.

Из материалов госзакупок следует, что Минздрав действительно увеличил закупки более бюджетных средств. Так, например, на препарат на основе эфавиренза (его выпускает большой круг компаний) из бюджета 2022 года направлено 585,6 млн руб., что больше на 21% год к году. Объем закупок лопинавира+ритонавира (в основном поставляется оригинальная «Калетра» от AbbVie и дженерик «Калидавир» от «Фармасинтеза») выросли на 45%, до 5 млрд руб.

Кроме того, ФЦПиЛО закупил препарат на основе элсульфавирина от компании «Элпида», где совладельцами являются «Фармстандарт» Виктора Харитонина и «Химрар», на 2,8 млрд руб. Это в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Увеличению закупок способствовало включение этого средства в состав предпочтительных схем лечения первого ряда в обновленных клинических рекомендациях по терапии ВИЧ.

В Минздраве сообщили “Ъ”, что все пациенты с ВИЧ на диспансерном наблюдении получают лекарственную терапию за счет федерального бюджета. В 2022 году объем финансирования программы (министерство закупает препараты в том числе для пациентов с ВИЧ с гепатитами и туберкулезом) увеличен на 920 млн руб. к 2021 году. Там также заявили, что могут снизить стоимость закупки за счет заключения долгосрочных контрактов и вправе в случае необходимости перераспределять остатки препаратов между регионами.

Полина Гриценко