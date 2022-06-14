ВИЧ плюс гепатит минус лекарства

Пациенты с двумя социально значимыми заболеваниями — ВИЧ и гепатитом С — просят государство срочно решить проблему обеспечения лекарствами. Они указывают, что в первую половину 2022 года было закуплено менее половины от запланированного объема препаратов. Из-за этого около 10 тыс. человек из зоны риска могут остаться без жизненно необходимого лечения. Представители Минздрава уверяют, что закупят все лекарства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общественная организация «Вместе против гепатита» предупредила Минздрав РФ об угрозе нехватки лекарств для пациентов, у которых диагностированы одновременно ВИЧ и гепатит С. Авторы письма (есть в распоряжении “Ъ”) утверждают: к настоящему моменту объявлены — и завершены — аукционы на закупку лишь 44% препаратов, запланированных для лечения хронических вирусных гепатитов в 2022 году.

В обращении уточняется: вирусами хронических гепатитов инфицированы около 12% ВИЧ-положительных пациентов (примерно 130 тыс. человек). Но в 2022 году государство планировало предоставить лекарства для терапии хронического вирусного гепатита С лишь 15 тыс. пациентов с двумя диагнозами. Как правило, это люди с тяжелыми поражениями печени и другими сопутствующими заболеваниями, которым по жизненным показателям нужно начать лечение незамедлительно. Теперь и этот план рискует провалиться, предупреждает председатель «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Если до конца года ситуация с закупками не изменится, терапию не получат около 10 тыс. пациентов, рассчитывавших на лечение в этом году, пишет он. Для каждого из них это чревато «существенным, возможно, необратимым ухудшением состояния здоровья».

В начале июня аналогичное письмо о проблемах лекарственного обеспечения людей с ВИЧ направила президенту Владимиру Путину директор межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева. Она уточняет, что еще 3 марта сообщала о проблеме правительству, но так и не получила ответа. Директор организации написала президенту про «обеспокоенность пациентского сообщества», связанную с объявлением аукционов лишь на 44% от объемов потребности в антиретровирусной терапии. «Таким образом, несмотря на снижение средней стоимости курса терапии гепатита С за два года более чем в два раза, охват терапией в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 21%»,— указывает в письме Мария Онуфриева.

Обе пациентские организации подчеркивают особую важность проблемы: одновременное инфицирование вирусами гепатитов и иммунодефицита существенно ускоряет развитие негативных последствий обоих заболеваний — и ухудшает долгосрочный прогноз. В частности, в два-пять раз чаще формируется цирроз печени, а это третья по частоте причина смерти больных ВИЧ. Поэтому российские и международные клинические рекомендации по лечению хронического вирусного гепатита у взрослых предусматривают незамедлительное назначение терапии ВИЧ-положительным пациентам. Этим же обусловлено создание в России отдельного механизма обеспечения препаратами для лечения хронических вирусных гепатитов ВИЧ-положительных пациентов.

Пациенты просят президента поручить ответственным ведомствам ускорить решение проблемы лекарственного обеспечения ВИЧ-положительных граждан с гепатитом С, а Минздрав — выполнить весь объем закупок. Отметим, в апреле 2021 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул важность решения проблемы гепатита С. Поручение президента предусматривает снижение распространения заболевания и среди ВИЧ-положительных россиян.

Координатор движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина подтверждает наличие проблемы. К специалистам движения регулярно обращаются люди с ВИЧ и гепатитом С, которым врачи отказывают в назначении лечения. «Среди них есть и те, у кого уже развился цирроз. Таким пациентам должны выдавать препараты в первую очередь, но получить их они могут только после наших писем в местные минздравы,— рассказывает госпожа Верещагина.— А люди, у которых пока все более или менее нормально с печенью, вынуждены либо самостоятельно покупать дорогостоящее лечение, либо ждать в общей очереди годами».

Никита Коваленко считает причиной проблем с закупками «организацию процесса». Представитель Коалиции по готовности к лечению (ITPC) Алексей Михайлов указывает, что число пациентов с ВИЧ растет ежегодно на 60–80 тыс.— и бюджет не успевает за эпидемией. Так, ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России в текущем месяце объявило три аукциона за счет средств бюджета 2023 года. По данным сайта госзакупок, общая сумма аукционов составила более 26 млн руб. По словам руководителя отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Натальи Егоровой, «с огромной долей вероятности» это говорит о нехватке АРВ-препаратов. «Объемы закупленных курсов выросли по сравнению с 2021 годом, но они меньше изначального плана ФКУ. Всего потрачено уже 30 млрд руб., но, видимо, провал в объемах прошлого года восполнить не смогли,— говорит госпожа Егорова.— За все годы централизованных закупок впервые на ряд препаратов, которые уже закуплены в текущем году, проводят дополнительные закупки на средства следующего года».

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заверил “Ъ”: поставки препаратов согласно заявкам будут реализованы до конца года. Кроме того, в ближайшее время начинается заявочная кампания на 2023 год, напомнил он: «На сегодняшний день есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов. Доступ к терапии обеспечен в полном объеме».

Наталья Костарнова