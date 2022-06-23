Льготам СПИК 1.0 продлевают срок

Власти готовы продлить инвесторам проектов в рамках специнвестконтрактов первого поколения (СПИК 1.0) доступ к налоговым преференциям до окончания их реализации — по действующим условиям пониженные ставки действуют лишь до конца 2025 года. Отчасти это связано с возможностью пролонгации самих контрактов из-за санкций и проблем с реализацией инвестпроектов. Тем не менее полных данных о главном механизме импортозамещения Минпромторга и, соответственно, числе попадающих под поправки контрактов и объеме выпадающих доходов бюджетов в правительстве нет. Эксперты и рынок поправки поддерживают, особенно с учетом антикризисного перезапуска СПИК 1.0, но предостерегают от избыточных надежд на инструмент: во многом он был рассчитан на инвесторов из теперь уже «недружественных» стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, стабилизационная оговорка специнвестконтрактов вынудила власти продлевать для них льготы обходным путем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, стабилизационная оговорка специнвестконтрактов вынудила власти продлевать для них льготы обходным путем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума вчера одобрила в первом чтении поправки к Налоговому кодексу, продлевающие льготы для участников механизма СПИК 1.0 — инструмента Минпромторга для локализации в РФ иностранных производителей и привлечения частных инвестиций. В обмен на вложения от 750 млн руб. инвесторы могли рассчитывать на гарантии неизменности условий на срок реализации контракта, упрощенную процедуру получения статуса российского производителя, возможность получения статуса единственного поставщика в рамках госзакупок, особые условия аренды земельных участков и налоговые льготы. Однако для СПИК 1.0 пониженные ставки по налогу на прибыль действуют до 2025 года, а ряд проектов выходит за эти сроки. После 2019 года механизм был скорректирован и запущен в формате СПИК 2.0 (снят минимальный порог инвестиций, увеличен срок действия контракта), обязательным условием контракта стало внедрение современных технологий, а льготы были синхронизированы со сроками контрактов.

Поправки Минфина де-факто выравнивают условия двух режимов. Как сообщил вчера представлявший законопроект в Госдуме статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов, поскольку для соглашений действует «стабилизационная оговорка», продлить действие пониженных ставок по налогу на прибыль после 2025 года невозможно — поэтому право вводить с 2026 года для участников СПИК 1.0 пониженные ставки по региональной части налога на прибыль будет дано субъектам РФ. Начатые до 2017 года проекты смогут также воспользоваться льготными ставками по налогу на прибыль организаций — если ведется раздельный учет доходов и расходов. По региональным СПИКам (без участия федеральных властей) также сохранятся пониженные ставки по региональной части налога на прибыль организаций.

Отметим, что потребность в поправках могла возникнуть из-за санкционных проблем. Ранее правительство уже продлило сроки действующих СПИК 1.0 с 10 до 12 лет для таких компаний. Одновременно ограничения после военной операции потребовали в марте возобновления механизма СПИК 1.0 — в Минпромторге его называют «платформенным решением» для формирования долгосрочного спроса на российскую продукцию (см. “Ъ” от 14 июня). Как пояснял ранее замглавы Минпромторга Алексей Ученов, перезапуск СПИК 1.0 должен простимулировать привлечение инвестиций в отечественную промышленность и создание импортозамещающих производств. Впрочем, в Минфине подчеркивают, что положения законопроекта не повлияют на новые СПИК 1.0, поскольку на такие контракты распространяются действующие положения Налогового кодекса.

Полной информации о заключенных соглашениях у правительства де-факто нет — субъекты РФ заключают их самостоятельно, и произвести оценку их выпадающих доходов невозможно. «По информации, полученной от Минпромторга и субъектов РФ, более 60 участников СПИК смогут применять новые положения НК РФ»,— сообщили “Ъ” в Минфине. В Минпромторге при этом отметили, что региональные СПИК 1.0 заключаются региональными органами власти по порядку, установленному ими без привлечения ведомства, и детальная информация о данных СПИК в Минпромторг также не представляется. СПИК 1.0 с федеральным участием насчитывается 44, за рамки 2025 года выходят 24 из них.

Представители делового и экспертного сообщества в целом поправки правительства поддерживают. В частности, источник “Ъ” в РСПП отмечает, что бизнес заинтересован и в механизме, и в налоговой правке, учитывая более простые процедуры в рамках СПИК 1.0. Между тем эксперты предупреждают, что механизм не оправдает надежд, которые возлагает на него правительство в части импортозамещения: ранее в нем были заинтересованы в основном западные инвесторы (см. «Ъ-Онлайн»).

Диана Галиева