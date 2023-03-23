Курортный сбор в 2023 году

Что такое курортный сбор, в каких регионах России он действует, сколько и за какой период отдыха нужно заплатить, а также кто освобожден от взноса — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2018 года специальный налог для туристов в экспериментальном порядке взимают с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий закон был принят в июле 2017 года. 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 года, включив в перечень участников Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус», как самостоятельную единицу на уровне с остальными субъектами РФ.

Размер взноса, условия, территорию и порядок его оплаты определяют местные власти, однако по закону сумма не может превышать 100 руб. в сутки. Таким образом, гость должен заплатить фиксированный регионом тариф, умноженный на количество дней фактического проживания. Эти деньги поступают в бюджет региона, а в дальнейшем направляются на благоустройство курортной зоны. Средства предназначены для содержания и ремонта объектов туристической инфраструктуры, а также проектирования и строительства новых.

«Причина введения этого налога — дисбаланс распределения поступлений в бюджет от различных сборов налогов, а также дисбаланс между федеральным и региональным бюджетом. Это приводит к тому, что у курортных регионов нет финансовой заинтересованности в развитии туризма. Государство сейчас обозначило одним из главных развитие туризма. Наращивание количества туристов в любом регионе приводит к тому, что расходы по вывозу мусора, благоустройству, организации пространств растут, а поступления от туризма в бюджет региона — нет, поскольку регион получает доход в основном от зарплатных и имущественных налогов, а не от количества туристов. Поэтому государство и предложило регионам напрямую получать доход от туристов при помощи курортного сбора»,— рассказал генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Где взимают курортный сбор

Краснодарский край

В Краснодарском крае больше всех придется заплатить отдыхающим в Сочи. В 2022 году курортный сбор там составляет 50 руб. ежесуточно. В Анапе, Геленджике, Ейске, Сириусе и еще семи муниципальных образованиях туристический налог меньше — 30 руб. в сутки.

«Сириус»

«Сириус» уже был в эксперименте, но как часть Краснодарского края. Тогда туристический налог был установлен в размере 30 руб. в сутки. В связи с изменением законодательства с 5 декабря 2022 года взимание курортного сбора с гостей федеральной территории временно приостановлено до принятия собственных нормативно-правовых актов и, как ожидается, возобновится с 1 апреля текущего года.

Ставропольский край

Курортный сбор взимается с туристов в четырех городах Ставропольского края — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. С 1 января 2023 года налог на отдых там увеличен до 100 руб.

Алтайский край

В Алтайском крае курортный сбор взимается на территории только одного курорта — Белокурихи. Проживающие там туристы обязаны платить 50 руб. каждые сутки.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге курортный сбор планируется ввести с 1 августа 2023 года, а его сумма составит 100 руб. в сутки.

Крым и Севастополь

Формально эксперимент по взиманию курортного сбора распространяется и на Крым, однако в феврале 2022 года региональные власти решили окончательно отказаться от этой идеи, посчитав меру нецелесообразной. О продлении моратория в декабре сообщал и глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Алушта, Судак, Феодосия и Ялта вышли из проекта, другие муниципальные образования заявок на участие не подавали.

В начале июня 2022 года с инициативой присоединиться к туристическому налогообложению выступили власти Севастополя. В Совете федерации запустили процесс включения города-курорта в число регионов, собирающих взносы с туристов, однако сроки еще не определены.

По данным «Известий», курортный сбор хотят распространить на все регионы России. Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть уже в марте.

Кто платит курортный сбор

Туристическим налогом облагаются совершеннолетние гости курортной зоны, которые находятся на ее территории дольше 24 часов. По сути, в эту категорию могут попадать не только отдыхающие, но и люди, приехавшие с иной целью, например, в командировку или на реабилитацию. Сбор взыскивается как с россиян, так и с иностранцев.

Однако есть и исключения — от курортного сбора освобождаются:

местные жители и владельцы недвижимости в курортной зоне;

дети;

категория гостей, указанных в законе. Среди них:

сотрудники местных предприятий;

участники ВОВ, боевых действий, члены семей погибших ветеранов;

инвалиды (I и II групп), иногда — сопровождающие;

Герои России или Советского Союза;

ликвидаторы аварий на АЭС;

пациенты, получающие лечение по программе ОМС;

больные туберкулезом;

малоимущие семьи;

студенты до 24 лет;

спортсмены и специалисты в области физической культуры.

Важно! Освобождение от туристического налога должно быть подкреплено соответствующим документом.

Стоит отметить, оплачивать сбор не нужно и тем, кто отдыхает на территории курорта «дикарем» — в палатке или же гостит у родственников.

Как заплатить курортный сбор

Обязанности по сбору курортной пошлины возложены на объекты размещения туристов — гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты и т. п. Оплата производится отдельным чеком при заселении или в другой день проживания, главное — успеть рассчитаться до отъезда. При этом налог не может входить в стоимость путевки или цену номера.

«Собирается этот курортный сбор именно с гостиниц. И в некоторых регионах эта система работает нормально, например, в Кавказских Минеральных Водах, в Белокурихе на Алтае. Там действительно много санаториев и других коллективных средств размещения, с которых собирается этот налог, деньги отправляются в бюджет муниципалитета на развитие курорта. Но в наших южных регионах до 80% туристов размещаются в частном секторе, а он не является плательщиком никаких налогов. Отчасти поэтому растет привлекательность этого типа размещения. Так, туристы, размещающиеся в официальных гостиничных комплексах, находятся в неконкурентной среде относительно частного сектора, с них еще и взимается этот сбор»,— отметил господин Уманский.

Обратите внимание! Налог не взимается за день заезда, но всегда в полном размере взыскивается за день отъезда независимо от времени, когда туристы покинули гостиницу.

Можно ли уклониться от уплаты сбора

В случае неуплаты туристического налога гостю грозит административный штраф в размере от 500 до 2 тыс. руб. Объект размещений обязан сообщить об этом факте в надзорный орган. Полномочия по контролю за взиманием средств осуществляет министерство туризма региона.

Важно! Если гость отказывается платить курортный сбор, то отель, санаторий или любое другое место, предоставляющее гостиничные услуги, не имеет права отказать в размещении туриста.

Аркадий Комаров; группа «Прямая речь»