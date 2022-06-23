Строители нового миропорядка

У России было немало причин для недовольства существующим мировым порядком. В конце концов, им недовольно множество других стран, в том числе и тех, которые не потерпели поражения в холодной войне, не развалились и не бедствовали в 90-е. Если недовольство действующим мировым порядком — не частный случай России, а общее место, то выясняется, что границы этого недовольства буквально «нигде не кончаются». Например, чувство незащищенности перед самой Россией, которое испытывают некоторые государства,— всего лишь частное проявление этой глобальной неудовлетворенности, а не свидетельство всемирного заговора русофобов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Баунов

Фото: Крис Маврич Александр Баунов

Фото: Крис Маврич

Нам кажется, что одни борются за то, чтобы удержать несправедливый мировой порядок, а другие — за то, чтобы его исправить. В действительности существующий порядок поворачивается разными сторонами к разным странам. У США масса поводов для недовольства миром. На днях в Колумбии на выборах победил антиамериканский кандидат из бывших левых партизан, восьмое десятилетие Америка терпит у себя под боком анти-Америку на Кубе, не может заставить свои же компании вернуть производство на родину из развивающихся стран, вынуждена терпеть ежедневное унижение в виде новостей об ударах российских войск по территории страны, которая вот-вот станет кандидатом на вступление в Евросоюз, без малейшей перспективы получить резолюцию с осуждением России в Совбезе ООН.

Борясь за изменение мирового порядка, Россия не испугалась разрушения существующего. Ставка сделана на то, что РФ слишком велика и что попытка удалить ее из мирового порядка приведет к его коллапсу, а попытка вычесть Россию из мировой экономики и мировой политики окажется невыполнимой задачей и сами мировые экономика и политика изменят форму в нужную для Москвы сторону. Что произойдет с самой Россией при таком крахе системы, не уточняется.

О вычитании России из мировой или, если угодно, западной экономики говорят примерно в том же духе, что об уходе брендов: приползут обратно. Однако стоит помнить, что все эти бренды от Coca-Cola до Boeing, как и западная экономика в целом, достигли успеха без помощи российского рынка. Без участия России случилось послевоенное японское, испанское, корейское и немецкое экономическое чудо (последние два — в тех частях разделенных стран, где присутствия Москвы не было), азиатские тигры стали тиграми, Западная Европа превратилась в континент, населенный средним классом, и даже Китай совершил свой прорыв не благодаря поставкам пуховиков на российский рынок 90-х.

России действительно удалось изменить мир за три месяца. Еще совсем недавно в мировом порядке завтрашние члены НАТО Финляндия и Швеция были вечно нейтральными, вот-вот должен был заработать «Северный поток-2», каждый год увеличивалось число стран, отменявших для России визы, RT имела успех на мировом рынке информации, некоторые западные официальные лица негласно признавали фактическую принадлежность Крыма, в украинских школах, как выяснилось, все читали Пушкина и Толстого, а Литва беспрекословно пропускала все грузы в Калининград. Изменяя мировой порядок, Россия обнаружила, что была не только его жертвой, но также его частью и даже выгодоприобретателем.

Александр Баунов, политолог, специалист по международным отношениям