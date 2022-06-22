Кредитные истории меняют владельцев

Как стало известно “Ъ”, входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сменит собственников. 75% принадлежит западным структурам, еще 25% владеет российский ХКФ-банк. В мае акционеры банка сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов в России группе российских инвесторов во главе с бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным, они же станут новыми бенефициарами БКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Stewart / AP Фото: Mike Stewart / AP

О том, что западные собственники БКИ «Эквифакс» намерены выйти из этого актива, рассказали “Ъ” близкие к ним источники. На данный момент, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 50% БКИ принадлежит «Эквифакс Люксембург (С.А.Р.Л)», 25% «Глобал Пейментс» (Чешская Республика) и 25% российскому ХКФ-банку.

По словам собеседников “Ъ”, в условиях санкций западным компаниям, хоть и исторически причастным к бизнесу кредитных историй (американская компания «Эквифакс» основана в 1899 году и на текущий момент представлена в 24 странах по всему миру), приходится под давлением западных властей покидать РФ.

БКИ «Эквифакс» входит в тройку крупнейших бюро РФ, на которые суммарно приходится более 95% данных о кредитных историях. Всего, по данным ЦБ, на рынке действуют семь БКИ, четыре из которых имеют статус квалифицированных (предоставляют пользователям данные из других бюро). Данные о долях рынка БКИ не раскрываются, но, по собственным данным «Эквифакс», БКИ имеет базу из более чем 513 млн шт. кредитных историй физлиц и 1,9 млн историй юрлиц. За 2021 год чистая прибыль БКИ составила 2,2 млрд руб. против 1,7 млрд руб. прибыли годом ранее.

Новыми собственниками БКИ «Эквифакс» станут акционеры ХКФ-банка (группа инвесторов в лице бывшего руководителя РТС Ивана Тырышкина, Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки, Дмитрия Чемендрякова). Сам банк, по информации “Ъ”, сохранит 25%.

В середине мая PPF Group и Home Credit сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе с господином Тырышкиным. Было продано 49,5% акций российского ХКФ-банка, а также по 49,5% в компании «Хоум Кредит страхование» и МКК «Купи не копи». Иван Тырышкин уточнял тогда, что это первый этап сделки.

В ХКФ-банке и БКИ «Эквифакс» отказались от комментариев. Западные и новые российские акционеры БКИ не смогли оперативно ответить на запросы “Ъ”.

Эксперты затрудняются оценить стоимость сделки. По мнению партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, она могла быть частью общей сделки по покупке группой инвесторов активов PPF Group и Home Credit.

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский отмечает, что если исходить из международной рыночной практики, то речь могла бы идти о 8–10 EBITDA (доналоговая прибыль), но сейчас иностранные акционеры выходят из российских активов по минимальным ценам.

При этом участники рынка видят минусы в консолидации банка и БКИ у одних собственников. «Потенциально собственники могут использовать данные БКИ в неконкурентной борьбе за чужих заемщиков, поэтому, думаю, не все партнеры согласятся передавать данные в БКИ»,— говорит гендиректор МКК «Страна Экспресс» Константин Лебедев. Аналогичная проблема, отмечает он, существует у БКИ «Русский стандарт», которое, несмотря на все усилия, остается кэптивным для одноименного банка.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова, Евгений Хвостик