Бег вдоль барьеров

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Евразийский экономический форум, прошедший в четверг, 26 мая, в Бишкеке, стал площадкой для публичного обсуждения перспектив интеграции стран ЕАЭС в условиях заметно осложнившейся геополитической обстановки. Призывы к производственной кооперации ради импортозамещения на встрече звучали вместе с признанием факта разобщенности проводимой странами промышленной политики и слабости евразийских институтов развития. Противоречивой пока выглядит и регуляторная интеграция — в частности, борьба с барьерами не всегда сопрягается с национальными интересами отдельных стран союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прошедший в четверг в Бишкеке Евразийский экономический форум продемонстрировал, что отношение стран «пятерки» к двум сторонам интеграции — регуляторной и экономической — неодинаково.

Наименьший энтузиазм, судя по выступлениям, вызывает именно регулирование, что проявило себя в борьбе с «головной болью» ЕАЭС — барьерами на внутреннем рынке.

Эта проблема обсуждается уже нескольких лет, при этом регулярно звучат заявления о снятии части барьеров. Но, как заметил в четверг министр по внутренним рынкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Варос Симонян, снятие каждого барьера довольно чувствительно, поскольку затрагивает вопросы суверенитета стран. По его словам, без комплексной борьбы с первопричинами препятствия будут появляться снова и снова. Причины эти хорошо известны: национальный протекционизм, различия в приоритетах страновых стратегий развития отраслей, а также неготовность стран «пятерки» к сближению своих законодательств с нормативно-правовой базой союза. На этом фоне президент Киргизии Садыр Жапаров вновь предложил подумать о расширении полномочий ЕЭК. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, однако, заявил, что не стоит забегать вперед, «накидывая» дополнительные полномочия комиссии.

Больше публичного единства было по части экономической интеграции (хотя кулуарно в ЕАЭС обсуждения проходили в весьма напряженной обстановке в силу выросших рисков для экономик стран-участниц, см. “Ъ” от 18 марта).

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предложил взглянуть на текущие процессы с точки зрения «уязвимостей», проявившихся в ходе пандемии и действия санкций. Среди них проблемы с энергоресурсами, которые предлагается решать продолжением работы по формированию общих энергорынков, а также вопросы интеграции финансовых систем — речь ведется о создании независимой платежной системы союза. Представитель другой подсанкционной страны, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петрышенко заявил, что санкции — «не только ущерб, но и возможности» для укрепления сотрудничества, в частности, в импортозамещении и промышленной сфере. Судя по словам замглавы Минэкономики РФ Дмитрия Вольвача, на это делается серьезная ставка — объясняя решение об обнулении ввозных пошлин, он отметил, что после обеспечения внутреннего рынка нужной продукцией планируется увеличить мощности собственных производителей, в том числе за счет кооперации.

Впрочем, в части промышленной кооперации «пятерке» не достает слаженности (см. “Ъ” от 13 мая) — как отметил Игорь Петрышенко, обособленно проводимая в странах ЕАЭС политика импортозамещения привела к созданию дублирующих производств. Путь к слаженности действий он видит через выработку общих мер по импортозамещению, снятие взаимных ограничений в госзакупках, а также льготное кредитование совместных производств. Последнее, впрочем, упирается в сугубо финансовый вопрос. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев сообщил, что у евразийских институтов развития нет «достаточной мощности» и возможности примерно в сто раз меньше, чем у европейских. Для финансирования совместных программ развития, по его словам, требуется на первых порах около 1,5 трлн руб., или 1% ВВП ЕАЭС в год. Помимо традиционных источников (импортных пошлин и целевых взносов) он предложил использовать еще и экспортные пошлины. Ранее министр выдвигал идею ввести такие пошлины на сырьевые биржевые товары, а полученные доходы направлять на финансирование целевых программ.

Евгения Крючкова