Банки занялись структуризацией

Российские банки стали активнее выходить на фондовый рынок с выпусками облигаций, но предпочитают структурные продукты, у которых доход привязан к стоимости базовых активов. Этот инструмент считается рискованным и доступен только квалифицированным инвесторам. Обычные выпуски облигаций банкиров пока не интересуют из-за все еще высоких ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На минувшей неделе сразу несколько компаний финансового сектора объявили о планах выпуска структурных облигаций, которые по закону доступны только квалифицированным инвесторам. ВТБ, например, 20 июня начинает размещение двухлетних облигаций, а 22 июня — четырехлетних, каждый выпуск на 1 млрд руб. Доходность первого будет зависеть от динамики индекса Московской биржи, второго — от динамики котировок акций «Газпрома», «Полюса», «Норильского никеля», МТС. «Открытие Брокер» 30 июня начнет размещение трехлетних облигаций на 500 млн руб., доходность которых будет зависеть от динамики котировок акций НОВАТЭКа, «Магнита», «Татнефти», «Московской биржи», ЛУКОЙЛа. Альфа-банк зарегистрировал сразу девять выпусков структурных облигаций, но дату размещения пока не установил.

Последние месяцы российский долговой рынок переживает не лучшие времена. После начала военных действий России на Украине и ответных антироссийских санкций произошел резкий рост волатильности и ставок на российском фондовом рынке. Резкий подъем ключевой ставки ЦБ также сократил число желающих привлекать заемные средства. В результате в марте—апреле объем размещений на долговом рынке был незначительным (см. “Ъ” от 7 апреля и 11 мая). Лишь в мае рынок публичных займов стал понемногу оживать, в том числе на фоне активного снижения ключевой ставки ЦБ (см. “Ъ” от 3 июня).

Причем финансовые организации, прежде всего банки, существенно сократили свою долю на рынке публичных заимствований. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, за первые два месяца этого года банки разместили 59 выпусков на общую сумму 17,7 млрд руб. Крупнейшим эмитентом была группа Сбербанка (28 выпусков на 14 млрд руб.), ВТБ разметил 20 выпусков почти на 2,9 млрд руб. Весной же выпуски были единичные — Sber CIB (3 выпуска на 1,45 млрд руб.), «Открытие Брокер» (400 млн руб.).

Повышенной активности банков в сегменте структурных облигаций способствует возросший спрос со стороны клиентов на подобные продукты на фоне падения ставок по вкладам. Если в начале марта ставки по депозитам даже у крупных госбанков превышали 20% годовых, то к началу июня снизились до 8–9% годовых, согласно данным на их сайтах. По словам руководителя направления структурных продуктов департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Олеси Кириленко, потенциально структурные облигации могут принести инвесторам более высокую доходность по сравнению с классическими корпоративными или государственными. При этом такие инструменты имеют встроенную защиту капитала. По словам госпожи Кириленко, спрос на структурные облигации может идти и со стороны страховых компаний: для формирования продуктов ИСЖ им нужны производные инструменты, в том числе структурные облигации.

Однако новые выпуски выглядят скорее ассортиментом линейки инвестпродуктов, нежели средством привлечения кредитными организациями оптового фондирования, считают аналитики. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов, текущие ставки достаточно низкие, чтобы корпорации активно занимали, их кредитные спреды стремятся к докризисным значениям, а инвесторы показывают хороший спрос. Однако крупные банки не испытывают проблем с привлечением довольно дешевых пассивов.

«В условиях существенных кредитных спредов над суверенной кривой размещение банковских облигаций пока выглядит неэффективным»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. При этом, по словам госпожи Кириленко, происходит активное «импортозамещение», то есть переориентация базовых активов в структурных облигациях на локальный рынок. Ранее доходность многих выпусков подобных облигаций была завязана на стоимость зарубежных активов — акций, валют, сырья и т. д., доступ к которым из-за масштабных санкций, в том числе против НРД (см. “Ъ” от 4 июня), оказался заблокирован.

Виталий Гайдаев