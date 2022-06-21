Полицейского осудили по-«законовски»

В Самаре вынесен приговор по уголовному делу заместителя руководителя городского УМВД—начальника полиции Вячеслава Хомских. Он обвинялся в получении взятки в размере более 22 млн руб. от местной организованной преступной группировки (ОПГ) «Законовские». За вознаграждение полковник полиции должен был покровительствовать преступному бизнесу ОПГ. В результате господин Хомских получил десять лет колонии строгого режима, был оштрафован на сумму более 89 млн руб. и лишен звания. После вступления приговора в законную силу полицейского уволят из органов внутренних дел по «отрицательным основаниям». Вячеслав Хомских свою вину не признает и планирует оспорить решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Хомских

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Вячеслав Хомских

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Ленинский районный суд Самары вынес приговор заместителю руководителя самарского управления МВД России—начальнику полиции полковнику Вячеславу Хомских. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Главе самарской полиции назначили десять лет колонии строгого режима и штраф свыше 89 млн руб. Вячеслава Хомских также лишили специального звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет. Приговор в законную силу не вступил.

Суд над бывшим заместителем главы самарской полиции стартовал в январе этого года. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Следствие и суд установили, что в марте 2011 года полицейский, который на тот момент занимал пост заместителя руководителя оперативно-разыскной части, встретился с лидерами группировки «Законовские» в ресторане в Кировском районе Самары и договорился о передаче ему взятки. Он должен был получить от преступного формирования автомобиль «Нива» стоимостью более 301 тыс. руб. и ежемесячно принимать выплаты по 150 тыс. руб. Как выяснили чекисты, за незаконное вознаграждение Вячеслав Хомских взялся покровительствовать преступному бизнесу ОПГ.

Ежемесячные вознаграждения выплачивались высокопоставленному полицейскому в течение шести с половиной лет. По данным следственного управления (СУ) СКР по Самарской области, сумма ежемесячного гонорара достигала 400 тыс. руб. Общая сумма взяток составила более 22 млн руб. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, в преступной схеме с получением взяток от преступной группировки фигурировали другие силовики.

«После вступления приговора суда в законную силу сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— добавили в региональном СУ СКР.

Адвокат Вячеслава Хомских Сергей Арзиани сообщил “Ъ”, что они планируют обжаловать приговор: «Решение незаконно, необоснованно и неправосудно. Все обвинение строится на том, что мы верим бандитам, которые слышали о чем-то со слов умершего бандита». Ранее Сергей Арзиани рассказал “Ъ”, что в суд направлялись ходатайства о признании недопустимыми трех доказательств: «Мы доказали, что два письменных доказательства и одна аудиозапись сфальсифицированы. В суде три человека отказались от показаний и сказали: мы такого не говорили, следователь сам это записал. Других доказательств нет…»

Вопрос об опротестовании приговора будет решен в установленном законом десятидневный срок, сообщили “Ъ” в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Ранее гособвинитель запрашивал для фигуранта дела 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок восемь лет и с лишением звания полковника полиции. Кроме того, прокуратура предложила обратить в собственность государства автомобиль «Нива», поскольку «это имущество получено в результате совершения преступления».

Вячеслав Хомских был назначен на пост заместителя начальника городского УМВД—начальника полиции в июне 2015 года. Ранее, в январе 2012 года, Вячеслав Хомских был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, затем возглавлял отдел МВД РФ по Красноярскому району.

Процесс над полицейским проходил под руководством судьи Ирины Кузнецовой. В феврале 2020 года она вынесла приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Тот был признан виновным в получении взяток, в том числе от лиц, связанных с «Законовскими» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 220 млн руб. Однако позже срок лишения свободы был сокращен, а сумма штрафа снижена.

Ани Айвазян, Самара