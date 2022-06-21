Китайские машины не едут в Россию

Импорт легковых автомобилей и компонентов из Китая в Россию не растет, несмотря на исчерпание запасов европейских автомобилей и приостановку производства на АвтоВАЗе. Это объясняется как слабым спросом на российском авторынке, который продолжает падать, так и сложностями с логистикой. Аналитики полагают, что автоконцерны из Китая не будут резко увеличивать поставки в РФ из-за общего дефицита машин в мире, а также неясности будущей политики российских властей в автопроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте, следует из таможенной статистики КНР. В данных учтены все легковые автомобили вне зависимости от типа и объема двигателя.

При этом импорт комплектующих и запчастей в РФ для всех видов автомобилей наиболее значительно сократился в марте: было ввезено компонентов на $76,3 млн против $117,1 млн месяцем ранее. К маю объем ввоза составил $81,3 млн, что все равно ниже объемов начала года. Запчасти и комплектующие из Китая, помимо местных производителей, также ввозят традиционно российские автоконцерны. Например, АвтоВАЗ при замещении поставщиков после выхода Renault частично переориентируется на компании из КНР, а КамАЗ имеет партнера в лице китайского JAC. Частично комплектующие из Китая поставляются на ГАЗ и УАЗ.

Готовые автомобили в РФ из Китая ввозят Chery, Changan и другие. Geely собирает автомобили в Белоруссии, Haval — в Тульской области. При этом Haval недавно обновил ОТТС на модель Dargo, добавив в производители в том числе площадку Great Wall в китайском городе Баодин.

За последнюю неделю — с 13 по 19 июня — в РФ было зарегистрировано 6,9 тыс. машин, что на 2,2% меньше, чем неделей ранее, подсчитал «Автостат», основываясь на данных электронных ПТС. В топ-20 вошло пять китайских марок. Так, Chery реализовала 455 автомобилей, заняв четвертое место после традиционных лидеров (Lada, Kia и Hyundai), а ее премиальный бренд Exeed — 167 машин. Продажи Geely составили 348 автомобилей, Haval — 334 штуки, а Changan реализовал 30 машин, замкнув топ-20. Все эти марки нарастили продажи. Впрочем, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам пяти месяцев доля китайских брендов возросла в среднем не более чем на 1 процентный пункт.

Автомобили и запчасти из Китая в РФ доставляют как морем, так и по железной дороге. Мировой логистический кризис на фоне военных действий на Украине и санкций в отношении РФ коснулся и поставок из Китая. В марте—апреле, говорит собеседник “Ъ”, марки искали пути доставки в РФ и пересчитывали стоимость логистики. Затем на доставке сказалась новая волна коронавируса в Китае. Апрель оказался худшим месяцем для автомобильного рынка Китая с начала 2020 года, в том числе из-за закрытия заводов, но к концу мая ведущие центры производства постепенно ослабляли ограничения. Даже если локдаун напрямую не касался выпуска завода, который поставлял продукцию в РФ, нередко это отражалось на маршрутах доставки внутри Китая, отмечает источник “Ъ”.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что сейчас во всем мире фиксируется дефицит автомобилей, поэтому Россия далеко не единственный рынок, куда Китай сейчас может их поставить. Кроме того, логистика действительно существенно усложнилась, что в том числе повлекло рост цен и увеличение сроков доставки. В марте, когда цены на автомобили в РФ активно росли (что в итоге привело к снижению спроса), китайские марки пытались ограничить свои риски, добавляет эксперт. По его мнению, китайские марки не будут делать резких движений при общем дефиците выпуска: «Понятно, что Россия может быть интересна как рынок в долгосрочной перспективе, но важным фактором остается и стратегия, которую выберут власти РФ».

Ольга Никитина