Цифра широкого профиля

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» предлагает установить налоговые льготы для многопрофильных компаний, у которых есть IT-бизнес, в том числе для некоторых своих дочерних структур. Сейчас компании, у которых доля выручки от IT-бизнеса составляет не менее 90%, а ПО аккредитовано Минцифры, могут претендовать на льготы по налогу на прибыль и снижение страховых взносов. Эксперты разошлись в оценках целесообразности расширения сферы применения льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с майским письмом главы «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Михаилу Мишустину о налоговых льготах для IT-бизнеса. В документе предлагается распространить льготную ставку налога на прибыль на многопрофильные организации, которые ведут IT-деятельность, и снизить для них ставки страховых взносов. В «Роснефти» не успели ответить “Ъ”.

С 2021 года для разработчиков электроники и ПО налог на прибыль снижен с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6%. Ради льгот крупные российские компании стали выделять IT-подразделения в самостоятельные юрлица. Так поступили, например, «Вымпелком», МТС, «Почта России», «Росатом» и Сбербанк.

В марте льготы были расширены. IT-компании в РФ освободили от налога на прибыль и проверок на три года. Также им стали доступны кредиты под 3%, а сотрудники компаний до 27 лет получили отсрочку от призыва на военную службу и доступ к льготной ипотеке. Льготы даются при условии, что доля доходов компании от разработки и продажи собственного ПО не менее 90% в общем объеме доходов. Также разработанное ПО должно быть включено в реестр Минцифры. Игорь Сечин просит включить в реестр ПО «Роснефти» по ускоренной процедуре.

Линейка наукоемкого ПО компании состоит из 24 программных продуктов, 16 из которых внедрены, а остальные — в стадии разработки и опытной эксплуатации, пишет Игорь Сечин. Такое ПО разрабатывает и внедряет «РН-БашНИПИнефть». По данным СПАРК, выручка в 2020 году — 8,8 млрд руб., прибыль — 203 млн руб., налог на прибыль — 87 млн руб.

Как отмечает топ-менеджер, многопрофильные организации не могут применять льготы для IT-сектора из-за требования по доле выручки. Поэтому он предлагает дать таким компаниям льготы в части доходов от IT-деятельности (компания должна будет вести раздельный учет доходов и расходов).

В Минцифры предлагают многопрофильным компаниям пойти по общему пути: выделить IT-подразделение, которое после получения аккредитации сможет претендовать на льготы. В Минфине и правительстве не ответили “Ъ”.

Мнения экспертов в отношении идей Игоря Сечина разошлись. Расширение сферы применения льгот поможет предотвратить схлопывание собственных IT-кластеров компаний, сохранить рабочие места и экспертизу, считает глава отдела маркетинга Cross Technologies Юлия Заря.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров, напротив, полагает, что с точки зрения политики государства расширение категорий компаний, которые могут претендовать на льготы разработчиков ПО, «не представляется правильным». По его мнению, лучшим вариантом было бы стимулировать вывод разработчиков ПО из внутренних IT-департаментов крупных компаний в самостоятельные. Излишнее расширение получателей льгот ведет к росту потерь бюджета, подчеркивает господин Макаров, при этом роста объема продаж индустрии не произойдет, а значит, упадет эффективность применения льготы.

В то же время юрист налоговой практику Vegas Lex Хати Абдурахманова, напротив, полагает, что распространение льгот на многопрофильные компании может предотвратить искусственное дробление бизнеса. По мнению госпожи Абдурахмановой, для стимулирования разработок ПО формально не должно быть разницы, проводятся ли они обособленной IT-компанией или сотрудниками многопрофильной организации.

Дмитрий Козлов, Никита Королев, Юлия Тишина