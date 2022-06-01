Банки выводят цифру

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На финансовом рынке возобновилась тенденция сепарации IT-подразделений. Новую структуру уже зарегистрировал Альфа-банк, такие же планы есть у «Ренессанс Кредита», Абсолют-банка и «Зенита». В первую очередь банкиры рассчитывают, как и раньше, на льготы, введенные более года назад для IT-сектора и расширенные на фоне военных действий на Украине. Самая большая экономия, по словам экспертов, ожидается на фонде оплаты труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Альфа-банк 30 мая зарегистрировал IT-компанию «Альфа Диджитал», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Она будет развиваться как центр IT-разработки банка, пояснил “Ъ” HR-директор банка Марат Исмагулов. К январю 2023 года в «Альфа-Диджитал» переведут около 1,2 тыс. сотрудников: разработчиков, аналитиков и др. В дальнейшем команда может вырасти до 5 тыс. специалистов (всего у Альфа-банка 7,1 тыс. сотрудников IT и Digital).

«Переход в IT-компанию также даст возможность сотрудникам получить льготы от государства (льготную ипотеку и отсрочку от армии)»,— пояснил господин Исмагулов. Помимо этого, банк переведет часть своих программных решений в реестр отечественного ПО, а затем передаст их на баланс «Альфа Диджитал».

У IT-компаний сейчас есть ряд преференций, введенных в 2021 году и после начала военных действий на Украине. В частности, нулевая ставка налога на прибыль в 2022–2024 годах, пониженные страховые взносы, освобождение от НДС для программного обеспечения и баз данных из российского реестра. А также льготная ипотека для IT-специалистов и отсрочка от армии.

Подобные IT-компании уже есть у Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Тинькофф-банка. Теперь их может появиться еще больше. Как сообщил “Ъ” старший вице-президент по IT и цифровой трансформации бизнеса «Ренессанс Кредита» Денис Сотин, банк «анализирует опцию создания или приобретения ИТ-компании». В Абсолют-банке решение по этому вопросу примут «в течение месяца». «Зенит» рассматривает возможность создания дочерний IT-компании.

Партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что тренд создания IT-подразделений коснулся не только банков, но и других отраслей. Однако до недавнего времени «существовал риск того, что налоговые органы увидят в этом уклонение от налогов за счет "дробления" бизнеса. Ситуация изменилась после того, как ФНС в марте официально заявила, что не будет рассматривать подобные случаи как злоупотребление, поясняет эксперт.

Господин Артюх поясняет, что для IT-сотрудников есть ряд важных льгот от государства, налоговые преференции доступны именно для IT-компаний, и возможность их получения — существенный элемент конкурентной борьбы за такие кадры. По его оценке, в этом контексте более важное преимущество дают не налоговые льготы, а иные послабления для IT-сотрудников, в числе которых отсрочка от армии.

Эксперт подчеркивает, что сейчас стоимость IT-работника выше в обычном бизнесе за счет повышенных взносов и налогообложения заработных плат — и ниже в том, где есть преференции для IT-компаний. По его оценке, эффективная ставка взноса может быть в 2–2,5 раза выше, за счет этого себестоимость продукта также варьируется. Источник “Ъ” в крупном банке добавляет, что расчеты через такие компании для банков создают проблему удорожания разработки за счет появления НДС в размере 20%, так как банки не имеют возможности ставить НДС в зачет.

Но основная экономия идет на фонде оплаты труда (ФОТ), а не на налоге на прибыль, полагает господин Артюх. В последнем случае внезапный перекос маржинальности (создание центра прибыли на компании, которая освобождена от налога на прибыль) может вызвать внимание налоговых органов, добавляет он.

По словам директора департамента налогов и права ДРТ Максима Мосейкова, «очень приблизительно» экономию от перевода IT в отдельную компанию можно оценить в 15% от ФОТ команды разработчиков: «Это можно использовать как ориентир для оценки минимальной суммы возможной экономии, но часто экономия бывает выше». По его мнению, многие из тех, кто еще не выделил ИТ-компании, рассматривают для себя такую возможность. Но, уточняет Иван Рощупкин из FBK CyberSecurity, это целесообразно в первую очередь для тех банков, у кого есть достаточное количество ИТ-разработчиков и есть необходимость постоянно обновлять существующее и разрабатывать новое ПО и сложные отраслевые ИТ-решения.

Ольга Шерункова