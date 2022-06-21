Из жизни закупающих

У Крыма, который этим летом может недосчитаться туристов из-за закрытого аэропорта Симферополя, есть шансы компенсировать потери за счет пенсионеров и бюджетников. Полуостров оказался востребованным у операторов госзакупок, приобретающих путевки в санатории для нуждающихся за счет бюджетных средств. Здравницы готовы решать логистические проблемы запуском чартерных автобусов из других регионов или близлежащих аэропортов. В целом с конца февраля путевок в санатории в сегменте госзакупок приобретено на 30% больше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 24 февраля по середину июня в России заключено 1,8 тыс. госконтрактов на оказание санаторно-курортных услуг, что на треть больше год к году, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании «Актион Госзаказа» (входит в группу «Актион»). Там указывают, что неслучайно за точку отсчета выбран день начала военного конфликта РФ и Украины: это позволило определить влияние геополитического кризиса на объемы госзакупок. Выявленный рост показал заметное влияние санкционных ограничений, поясняет ведущий эксперт «Актион Госзаказа» Ирина Склярова.

В «Актион Госзаказе» поясняют, что чаще всего путевки в санатории и на курорты закупают отделения Пенсионного фонда (для пенсионеров), городские администрации (для региональных бюджетников и детей), федеральные ведомства (для сотрудников, детей и спортсменов). Цена заключенных соглашений варьируется от 27,6 тыс. до 98,97 млн руб. В целом крупных контрактов стало больше, отмечает госпожа Склярова. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рассчитывает, что в том числе за счет путевок, оплачиваемых бюджетными средствами, в этом году в здравницах страны отдохнут 6–6,5 млн человек. Для отрасли это фактически значит выход на докризисный уровень: в 2021 году поток в санатории оценивался в 5,99 млн человек, в допандемийном 2019 году — в 6,12 млн. По оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, госзаказ обычно формирует около 10% годовой загрузки здравниц.

Наиболее востребованным направлением санаторно-курортного отдыха в рамках госзаказа, по данным «Актиона», стал Крым, на долю которого пришлось 18% заключенных контрактов. Следом идут Подмосковье и Краснодарский край — по 10%. Этим регионам уступают курорты Кавказских Минеральных Вод. Спрос на размещение в Крыму и на части курортов Краснодарского края в этом году в целом низкий, так как из-за военной операции на Украине закрыта часть аэропортов юга страны. Владельцам здравниц из-за этого пришлось снижать цены на размещение. «Вероятно, фактор низкой цены сыграл важную роль в случае с госзакупками путевок в Крым»,— предполагает Ирина Склярова.

Гендиректор ялтинской Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян подтверждает, что загрузка на лето немного снизилась и сейчас составляет 80%. Но исполнительный директор сочинского санатория «Актер» Гюльнара Ахметова называет существующую загрузку стабильной — на лето она составляет 89%. Генеральный управляющий «Азимут Парк Отель Прометей Небуг» Янина Гольдберг тоже говорит, что загрузка ее объекта осталась на уровне прошлого года.

Михаил Данилов рассказывает, что некоторые здравницы сами решают проблему закрытых аэропортов, организуя трансфер из ближайших доступных. Кроме того, по его словам, региональные туркомпании стали запускать чартерные автобусные маршруты. Самвел Саруханян говорит, что Mriya возит своих гостей из аэропортов Сочи, Ставрополя и Минвод.

Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на здравницы в других регионах сейчас выше на 30–35%, чем год назад. Это подтверждают и в самих здравницах. Заместитель гендиректора «Алтайского замка» Елена Павлова говорит, что объем бронирования на лето в ее объекте в этом году на 18% выше год к году. Такой же тренд заметили в объекте «Родник Алтая», оценивая рост продаж в 25–30%. В санатории «Талица» (Свердловская область) говорят о полной загрузке объекта на лето.

В этом году многие госзаказчики форсировали проведение закупок, опасаясь дальнейшего изменения цен на санаторно-курортные услуги, констатирует Ирина Склярова. Впрочем, резких ценовых скачков не произошло. За год средняя стоимость размещения в здравницах выросла на 5–10% из-за общей инфляции, поясняет Михаил Данилов. Такое повышение, заключает заместитель гендиректора Rosa Springs Руслан Вердиев, стало традиционным в сегменте.

Александра Мерцалова