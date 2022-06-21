Пляшите, вам курьер

Рост популярности у россиян быстрой доставки товаров из магазинов побудила «Почту России» открыть отдельное бизнес-направление. Компания начала развиваться в качестве оператора, который предоставляет ритейлерам курьеров и IT-инфраструктуру и позволяет выполнять заказ от 60 минут. Участники рынка полагают, что появление крупного игрока в сегменте позволит подключиться к экспресс-доставке представителям малого бизнеса. Однако речь идет про конкурентный сегмент со сложной экономикой, а «Почта России» не имеет опыта с точки зрения скорости выполнения заказов, предостерегают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

О том, что «Почта России» запустила службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов, “Ъ” рассказали в пресс-службе оператора. Компания рассчитывает предоставлять ритейлерам собственных курьеров и IT-инфраструктуру, продажами продолжат заниматься сами торговые сети или их партнеры, уточнил представитель «Почты России». По его словам, пилотный проект реализуется в Москве, в июле к доставке будет подключен Санкт-Петербург, до конца года — еще несколько городов-миллионников РФ. Представитель «Яндекс.Доставки» сообщил “Ъ”, что также участвует в проекте в качестве одного из логистических партнеров.

В «Почте России» уточнили, что их курьеры будут собирать заказ в торговой точке и доставлять его клиенту день в день или в заданный ритейлером интервал в определенных географических зонах. Среди первых подключившихся к сервису сетей — «Л’Этуаль», где “Ъ” подтвердили эту информацию.

Экспресс-доставка — сегмент, в котором сложно настроить операционную эффективность, предупреждает партнер Data Insight Борис Овчинников. Оператору предстоит оптимизировать каждый этап процесса доставки: от проработки маршрута следования до правильной сборки заказа, чтобы проект стал коммерчески успешным, продолжает он. По словам эксперта, доходы операторов складываются из фиксированной суммы за каждый выполненный заказ либо рассчитываются по формуле, исходя из пройденного доставщиком расстояния. Экономику таких сервисов усложняет и растущий фонд оплаты труда курьеров, добавляет гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин.

Консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова также отмечает, что для ритейлеров содержание собственных курьеров в штате обходится слишком дорого — сейчас зарплата у такого сотрудника выше, чем у продавца. Однако появление крупного игрока позволит снизить порог входа в сегмент экспресс-доставки для торговых компаний, полагает она. Близкий к проекту источник “Ъ” подтверждает, что служба будет работать с участниками малого и среднего бизнеса, а также с рестораторами.

В «Сбермаркете» и «Яндекс.Доставке» говорят о продолжающемся росте интереса пользователей к экспресс-доставке. По данным Data Insight, в первом квартале года сегмент экспресс-доставки вырос на 182%, до 98 млрд руб.

К услугам контрагентов для доставки заказов из торговых точек прибегают все опрошенные “Ъ” участники рынка розничной торговли. По словам Алексея Баулина, высокая конкуренция в сегменте позволяет «Улыбке радуги» наиболее выгодные способы доставки. В сети «Вкусвилл» пользуются услугами нескольких сервисов, включая «Cбермаркет», Delivery Club, AliExpress, «Яндекс.Еду». С марта ритейлер наблюдает снижение числа активных курьеров из-за сезонного сокращения спроса и увеличения скорости перемещения сотрудников в теплое время года.

«Почта России» обладает обширной инфраструктурой, которая позволит оптимизировать расходы на персонал и выйти во многие регионы страны, рассуждает Ирина Болотова. Однако, сомневается Борис Овчинников, почтовый оператор не имеет большого опыта с точки зрения скорости выполнения заказов и запустить службы экспресс-доставки для компании будет непросто.

Никита Щуренков