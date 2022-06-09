Рационы выпадают из меню

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Популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки в первом квартале года упала почти на 40% год к году, что привело к закрытию наиболее нерентабельных проектов. Как выяснил “Ъ”, от идеи развиваться в сегменте отказались Prime, Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro. Оставшиеся игроки пытаются адаптироваться к новым условиям, открывая, в частности, проекты в экономсегменте. В то же время непрофильные компании, такие как X5 Group, «Азбука вкуса» или «Яндекс», начали терять интерес к этому сегменту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В январе—марте этого года трафик на сайтах сервисов доставки рационов и продуктовых наборов уменьшился на 38,3% год к году, говорится в исследовании рынка e-grocery от Infoline, с которым ознакомился “Ъ”. Только в марте совокупные продажи сервисов снизились на 13% год к году. В целом за первый квартал объем рынка достиг 5 млрд руб.

Тенденцию подтверждают и сами сервисы. В Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food) основной спад наблюдали в марте. В компании объясняют это повышенной тревожностью потребителей и нестабильным курсом рубля, что привело к сокращению спроса. В разгар кризиса снижение продаж также зафиксировали в проекте «ВкусМил» (принадлежит сети «ВкусВилл») и «Шефмаркете». В Grow Food утверждают, что в марте—апреле спрос вернулся к прошлогодним показателям после падения в феврале.

Сервисы доставки рационов предлагают своим клиентам питание «под ключ», например, на один день, неделю или месяц, в зависимости от тарифа. Специализирующиеся на реализации продуктовых наборов проекты продают заранее подготовленные ингредиенты для приготовления тех или иных блюд. По оценкам Infoline, крупнейшим игроком в сегменте в 2021 году с долей более 30% остается Performance Group, оборот этой компании составил около 5 млрд руб. На втором месте с долей почти 20% оказалась Grow Food — 3,2 млрд руб., на третьем — «Шефмаркет» с выручкой 1,25 млрд руб.

Не менее пяти проектов доставки рационов или продуктовых наборов — Prime Fit (входит в Novikov Group), Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro — приостановили работу или закрылись, обратил внимание “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к Prime, пояснил, что сеть отказалась от развития рационов из-за слишком высокой стоимости продвижения, в мае было остановлено в том числе и b2b-направление. В Prime от официальных комментариев “Ъ” отказались. Связаться с Juicy-food, Rock'n'raw, Simple Kitchen, Foodbasket.pro не удалось. Периодически появляются новые небольшие проекты и быстро закрываются, отмечает основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин.

Продажи рационов или наборов для готовки пытались наладить и продуктовые ритейлеры, а также агрегаторы доставки. Так, например, «Яндекс», выкупивший в 2018 году проект «Партия еды», полностью переориентировал его на производство кулинарии и отказался от первоначальной идеи доставки наборов по подписке. Ранее X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») анонсировал партнерства с крупнейшими игроками — Performance Group, Grow Food и Elementaree. Но сейчас ритейлер продолжает сотрудничать только с Elementaree, сообщили “Ъ” в Х5 Group. О планах развиваться в этом направлении заявляла и «Азбука вкуса», но на сайте сети “Ъ” не удалось заказать доставку рационов. В компании комментарии не предоставили.

В 2021 году сегмент в денежном выражении вырос в полтора раза год к году до 16,5 млрд руб. Но по итогам 2022 года темпы роста могут сократиться. В Infoline ожидают, что объем рынка увеличится всего на 34%. В «Шефмаркете» рассчитывают на рост в 30%. В Performance Group надеются увеличить долю за счет экспансии. Grow Food на фоне снижения покупательской способности запустил проект «Прием», работающий в экономсегменте.

Никита Щуренков, Полина Гриценко