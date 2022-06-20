Криптовалюты проиграли ставкам

В выходные стоимость ведущих криптовалют обновила полуторалетние минимумы. Курс биткойна приближался к $17,6 тыс., котировки эфира достигали $0,88 тыс. Менее заметно игра на понижение затронула альткойны, которые начали дешеветь раньше. Главными негативными факторами для рынка криптовалют по-прежнему являются ужесточение монетарной политики ФРС, рост ставок на долговом рынке и распродажа высокотехнологичных активов. При этом прогнозы аналитиков выглядят не слишком оптимистично: стоимость биткойна может уйти ниже $12 тыс., а «бычий» цикл не стоит ждать раньше конца 2023 года.

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По данным CoinMarketCap.com, за минувшую неделю биткойн потерял в цене 29%, и в воскресенье, 19 июня, его котировки находились на уровне $19 тыс. Днем ранее стоимость ведущей криптовалюты достигала $17,6 тыс., минимального значения с декабря 2020 года. Котировки эфира за последние семь дней потеряли более 30% — в выходные они достигали $881, хотя позднее вернулись к уровню $1 тыс. Другие популярные криптовалюты (XRP, Cardano, Solana, Dogecoin) большую часть недели оставались на одном уровне, хотя эти уровни и близки к минимальным с первой половины 2021 года.

Продолжение падения цен на криптовалютном рынке по-прежнему связано с ужесточением монетарной политики ФРС, указывают эксперты. На минувшей неделе американский регулятор поднял базовую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 1,5–1,75%. Это самый резкий подъем с 1994 года. Кроме того, обращает внимание директор Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович, в ФРС перестали повторять мантру «борьба с ростом цен происходит без ущерба для рынка труда». И в такой ситуации все «меньше надежд на удачную балансировку между ужесточением монетарной политики и стимулированием экономического роста», отмечает эксперт. «После изменения риторики ФРС, попытки бороться с инфляцией жестким приземлением экономики, чтобы замедлить спрос и сократить цены, первыми полетели под откос криптовалюты»,— отметил исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

Ситуацию на рынке виртуальных валют усугубляет и эффект «черного лебедя», в качестве которого выступил алгоритмический стейблкойн TerraUSD (UST). Крах в начале мая криптовалюты Luna, считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, спровоцировал более глубокое падение курсов биткойна, чем могло быть, и вызвал каскад ликвидаций в криптолендинговых платформах, в том числе платформы Celsius, «масштаб последствий краха» которой еще предстоит оценить. Многие инвестфонды, по словам СЕО торговой платформы Cryptorg Андрея Подоляна, активно инвестировали в сферу децентрализованных финансов, где некоторые активы можно перезакладывать несколько раз. «При нестабильном состоянии рынка возникают ситуации, когда эти перезаложенные активы могут оказаться ликвидированы, и, чтобы этого не произошло, крупные игроки вынуждены избавляться от активов по текущим ценам»,— отмечает он.

При этом инвесторы выходят из биткойнов именно в фиат, а не в стейблкойны, доверие к которым сильно пошатнулось из-за краха UST, указывает Роман Некрасов. По статистике CoinMetrics, оборотное предложение стейблкойнов во втором квартале сократилось на $10 млрд впервые за историю. По мнению господина Некрасова, это свидетельствует о том, что инвесторы опасаются финансовой неустойчивости компаний-эмитентов и боятся, что кто-то из них окажется неплатежеспособным. «Добавляет масла в огонь и риторика американских властей, взявших курс на ужесточение регуляторных требований, применяемых к эмитентам стейблкойнов»,— считает он.

В ближайший месяц участники рынка ожидают продолжения падения котировок. Роман Некрасов ожидает снижения курса биткойна до $16 тыс., а эфира — до $800, Андрей Подолян считает, что низшая точка для биткойна может быть в диапазоне $11,8–13,8 тыс., по эфиру — ниже $850. По мнению Ивоны Гутович, если у кого-то еще были сомнения, что «биткойн — это идеальный инструмент для защиты сбережений от "бешеного принтера" ФРС», то сейчас их вовсе не должно остаться. Она не исключает, что BTC в какое-то время будет стоить $5 тыс., а ETH — $200. При этом начало «бычьего» цикла эксперты ожидают не раньше 2023 года, и, скорее всего, к концу года.

Ксения Куликова