Путешествие из Петербурга в Донбасс

На полях завершившегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не могло не найтись места политическим дискуссиям. Ожидаемо в их фокусе были спецоперация российских вооруженных сил на территории Украины и последствия введенных против России санкций — вплоть до того, как переориентировать россиянок с французских духов на отечественные и привлечь россиян в туры в Сибирь по следам декабристов. Желанию поддержать Донбасс и быть максимально ближе к нему были посвящены два стенда: один — «Единой России» совместно с ОНФ, второй — Росмолодежи. Площадки соперничали во всем, от сбора пожертвований до громкости звука во время выступления Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основными политическими темами дискуссий на ПМЭФ в этом году предсказуемо стали Украина, помощь Донбассу, воспитание патриотизма и последствия санкций. Одна из панельных сессий форума была посвящена потребительскому и бизнес-патриотизму: там решали, как привить россиянам любовь к отечественным товарам. По мнению депутата, первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, предпочтение иностранных товаров отечественным корнями уходит в образование, в котором слишком много «импортного»: «Это Болонская система и онлайн-обучение, тьюторы вместо квалифицированных наставников и тестирование вместо творческих конкурсов. Это массовый шаблонный подход вместо индивидуального». Кроме образования, ориентацию на иностранные товары десятилетиями формировала у россиян реклама, отметила госпожа Лантратова.

Наглядно уровень потребительского патриотизма попыталась продемонстрировать член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. На ее вопрос, какие существуют исключительно российские бренды парфюмерии и косметики, не смог правильно ответить ни один участник дискуссии, хотя производителей, по словам госпожи Дычевой-Смирновой, более 4 тыс., и все они хотели бы, чтобы о них узнало как можно больше россиян. «Это самая субъективированная область. Мы родились с тем, что духи должны быть французские, помада — итальянская, крем — швейцарский,— сокрушалась госпожа Дучева-Смирнова.— Из российской косметики мы готовы согласиться на зубную пасту в лучшем случае».

Не обошлось и без порции разоблачения антироссийских фейков: им была посвящена сессия с участием представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она постаралась показать, как бороться с фейками, на примере фотографии женских коленок, которую опубликовал в Telegram-канале признанный иностранным агентом Алексей Венедиктов. Господин Венедиктов утверждал, что коленки принадлежат госпоже Захаровой, а госпожа Захарова это отрицала. Господин Венедиктов таким образом отвечал на замечание госпожи Захаровой, сделанное ранее на полях форума, о том, что в 2018–2019 годах он не без симпатии публиковал в соцсетях изображения военнообязанных израильтянок с оружием в руках, а теперь занял «пацифистскую позицию». Госпожа Захарова сказала гостям сессии, что публикация коленок поставила ее в тупик: «Честно говоря, не знаю, как вообще реагировать» «на такую чушь и небылицу». История, по ее словам, «очень показательна», ведь недостоверную информацию разместил «человек, которому многие годы, если не десятилетия, доверяли по очень серьезным вопросам». Заочный спор, к слову, на этом не остановился: «В нашей стране бывали случаи, когда отрекались от друзей, от родителей, от детей. Но чтобы отрекались от своих коленок — это, конечно, уникально»,— написал в Telegram-канале господин Венедиктов. Но с фейками вскоре определенно будет покончено: гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак на той же сессии объявил о создании сетевого сервиса «Лапша», с помощью которого бороться за правду смогут все желающие россияне, а их, по данным «Диалога», около 90%.

Сразу две стенда на полях ПМЭФ в непосредственной близости друг от друга соперничали в желании быть ближе к Донецкой и Луганской народными республикам. Объединенный стенд ОНФ и «Единой России» и отдельный стенд Росмолодежи пестрели хештегом «#мывместе с Донбассом» и предоставляли желающим пожертвовать деньги на гуманитарную помощь для пострадавших городов и для детей с этих территорий. Сделать это можно было не все время — какое-то время эта функция на стенде Росмолодежи не работала из-за проблем с интернетом. Соперничество стендов проявлялось в мелочах: например, сессию с участием президентов России и Казахстана транслировали обе площадки, и, как только ОНФ включил звук, Росмолодежь тотчас сделала его громче. На стенде «Фронта» ежечасно заключались различные соглашения о сотрудничестве между республиками Донбасса с российскими регионами — Тульской областью, Башкирией, Севастополем, Новосибирской областью, Подмосковьем и Москвой.

О геополитической составляющей не забыли и на специальной сессии «Единой России» с губернаторами, посвященной партийной «Народной программе». Модератор, глава исполкома ЕР Александр Сидякин, сразу рассказал, что свой путь на форум он начал с бронепоезда, на котором он покидал Харьковскую область. На Донбасс он призвал смотреть не как на регион, который России придется восстанавливать, а как на «точку роста». После этого партийцы согласились с присутствовавшими главами регионов в том, что предвыборные обещания надо выполнять, даже если они касаются замены песка в детской песочнице, а также в том, что не стоит забывать рассказывать людям о том, кому они должны быть благодарны за жизненные блага. «Не было бы инициативы "Единой России" — не было бы ремонта школ, не было бы газификации»,— говорил губернатор Тамбовской области Максим Егоров под одобрительным взглядом господина Сидякина.

Губернаторы вообще порой выглядели самыми оптимистичными участниками форума. На специальной сессии Экспертного института социальных исследований они уверенно рассказывали, как их регионы будут развиваться вопреки санкциям, призывали к возвращению IT-специалистов и рисовали впечатляющие перспективы внутреннего туризма. «Город Тобольск, древняя столица Сибири…» — рекламировал глава Тюменской области Александр Моор. «Вся история про декабристов и про жен декабристов — это же все про сибирские рудники, которые расположены у нас»,— выбрал политически неоднозначный эпизод губернатор Забайкальского края Александр Осипов. «Там яхты арестовывают и не отдают, а у нас они точно будут стоять спокойно»,— обещал глава Севастополя Михаил Развожаев. Подводя итог дискуссии, замсекретаря генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов как бы суммировал услышанное: «Могущество государств в XXI веке будет базироваться на четырех китах — энергии, сырье, продовольствии и военной мощи».

Елена Рожкова, Андрей Винокуров