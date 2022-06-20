Предпринимателя приговорили к освобождению

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу Ильи Шермана. Бизнесмен обвиняется в хищении в 2010–2012 годах земельных участков в Одинцовском районе Московской области стоимостью более 640 млн руб. Это был уже второй процесс по этому делу — первый обвинительный приговор, по которому господин Шерман получил семь лет, был отменен. На этот раз гособвинитель просил суд назначить предпринимателю наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима. Суд ограничился шестью годами и двумя месяцами, что позволило отпустить господина Шермана на свободу — срок он уже отсидел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Шерман

Фото: МВД России Илья Шерман

Фото: МВД России

«Илья Шерман признан виновным,— сообщили “Ъ” в суде.— Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и два месяца в колонии общего режима. Согласно ст. 72 УК РФ принято решение зачесть пребывание под стражей и освободить в зале суда, меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу». В суде представитель гособвинения не стал говорить, будет ли прокуратура обжаловать это судебное решение.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал предприниматель Илья Шерман, СКР возбудил в феврале 2015 года на основании письменного обращения жителей села Ромашково Одинцовского района, направленного на имя в то время депутата Госдумы, бывшего главы ФСБ РФ Николая Ковалева. В ходе предварительного расследования было установлено, что господин Шерман с целью хищения земельных участков в престижном районе Подмосковья вошел в декабре 2009 года в преступный сговор с пятью сообщниками, которые сейчас числятся в международном розыске. Затем, по версии следствия, путем обмана махинаторы за 39 тыс. руб. приобрели право собственности на два земельных участка под видом бросовых земель, принадлежащих ФГУП «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук. Однако их стоимость, как показала проведенная экспертиза, оценивалась более чем в 640 млн руб.

Задержать господина Шермана по горячим следам, так же, как и остальных участников аферы, следствию не удалось из-за того, что в том же году он вместе с семьей перебрался в Израиль. Лишь через три года его удалось задержать по линии Интерпола в Италии, которая в феврале 2019 года согласилась выдать бизнесмена России.

Первое рассмотрение уголовного дела Ильи Шермана проходило в Басманном суде под председательством Юлии Сафиной, которая получила известность при избрании меры пресечения бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, губернатору Кировской области Никите Белых, экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, а также инвестору Майклу Калви и многим другим. Процесс по делу господина Шермана закончился в сентябре 2020 года обвинительным приговором, при этом ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, после чего разразился скандал.

Защита предпринимателя, уверенная в его невиновности и не согласившаяся с назначенным наказанием, обратилась с жалобой на приговор в Мосгорсуд. Тот посчитал, что приговор, практически повторяющий формулировки обвинения со всеми допущенными там ошибками, искажает «саму суть правосудия». Приговор был отменен, а дело было отправлено на новое рассмотрение. Между тем в мае 2021 года московская квалификационная коллегия за многочисленные нарушения лишила госпожу Сафину судейского статуса. В частности, по словам бывшего председателя Басманного райсуда Ирины Вырышевой, сотрудники суда не хотели работать с Юлией Сафиной, а ее помощница была вынуждена даже уволиться. А по данным главы совета судей Москвы Ларисы Поляковой, только в 2020 году с жалобами на действия госпожи Сафиной в совет обращались более 50 раз.

Решение о лишении ее статуса экс-судья обжаловала в высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), куда она к материалам дела приобщила документы о том, что на ее иждивении находятся малолетние дети. Госпожа Сафина попросила смягчить назначенное ей наказание и вернуть утраченный статус. Председатель ВККС Николай Тимошин посчитал, что досрочное лишение полномочий может налагаться на судью, только если она ранее подвергалась взысканиям. В результате наказание госпоже Сафиной заменили на предупреждение.

В ходе повторного рассмотрения дела Ильи Шермана в Басманном суде тот обратился к председателю СКР с просьбой возбудить уголовное дело в отношении судьи Сафиной за служебный подлог. Однако доследственная проверка закончилась ничем — в декабре 2021 года госпожа Сафина скончалась от последствий коронавирусной инфекции.

В ходе повторного процесса гособвинитель просил приговорить господина Шермана к шести с половиной годам колонии, защита предпринимателя в прениях предлагала полностью его оправдать, настаивая, что его вины в хищении земельных участков сельхозакадемии не усматривается.

Юрий Сенаторов