«Бэтмен» возвращается

В ограниченный прокат в России вышел комиксоид «Бэтмен» Мэтта Ривза, премьеру которого в нашей стране киностудия Warner Bros. отменила еще в марте. Каким образом показы стали возможны сейчас и стоили ли они затраченных усилий, разбиралась Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередную встречу Бэтмена (Роберт Паттинсон) с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц) в России смогли позволить себе не сразу

Фото: DC Films Очередную встречу Бэтмена (Роберт Паттинсон) с Женщиной-кошкой (Зои Кравиц) в России смогли позволить себе не сразу

Фото: DC Films

Долгожданный «Бэтмен», в котором знаменитую маску с ушами летучей мыши и плащ легендарного героя примерил Роберт Паттинсон, стал одним из первых голливудских релизов, отмененных после начала специальной военной операции на Украине. За день до премьеры, назначенной на 2 марта, компания Warner Bros. объявила, что вслед за студиями Disney и Sony приостанавливает выход своих фильмов в России на неопределенный срок. Позже к ним присоединились Universal, Lionsgate и Paramount. Таким образом кинотеатры лишились тех картин, которые привлекали основную массу зрителей, что немедленно сказалось на их доходах. Так, сборы за прошедший уикенд, по оценкам издания «Бюллетень кинопрокатчика», составили почти на 55% меньше, чем за аналогичный уикенд прошлого года, когда бокс-офис возглавляла диснеевская «Круэлла».

18 апреля «Бэтмен» вышел на стриминговой платформе HBO Max. После этого лента сразу же оказалась на торрентах, а оттуда нашла дорогу в российские кинотеатры: ее показы организовывали частные лица, арендовавшие залы и распространявшие приглашения через соцсети, а в некоторых регионах и сами администрации кинотеатров, включившие фильм в расписание регулярных сеансов, эту практику решительно осудила в официальном заявлении Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Со своей стороны, президент отдела международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что студия знает о сложившейся ситуации, и прокомментировал ее в том духе, что «все мы научились жить в состоянии неопределенности», а заодно выразил надежду, что его компания сможет когда-нибудь вернуться в Россию.

Однако прокат «Бэтмена», стартовавший в некоторых городах, включая Москву, 16 июня, как утверждают представители АВК, проходит на законных основаниях. Прокатное удостоверение картине было выдано 25 февраля, и показывают ее те кинотеатры, которые до 2 марта успели заключить все необходимые лицензионные контракты (таких в стране около трети). А после указа президента РФ от 27 мая, который ввел новый порядок платежей для правообладателей из «недружественных» стран через спецсчет «О» в «уполномоченном» банке, прокатчики получили возможность рассчитываться со студиями, которым было направлено соответствующее уведомление. Так что с точки зрения российского законодательства придраться, вероятно, не к чему, но, как и когда правообладатели смогут получить свои деньги, пока не очень понятно.

«Бэтмен» Мэтта Ривза отличается от предыдущих тем, что пропускает и так всем известные детали биографии героя: гибель родителей в темном переулке от руки неизвестного преступника (хотя к ней, конечно, все вернется где-то во второй трети фильма) и тренировки, превратившие миллионерского сына Брюса Уэйна (Роберт Паттинсон) в беспощадного ночного мстителя. В начале картины он уже два года очищает улицы Готэма от средней руки правонарушителей, работая в тандеме с честным копом Гордоном (Джеффри Райт). Однако в канун Хэллоуина кто-то убивает мэра города и оставляет на месте преступления послание для Бэтмена, и Уэйну, на лице которого застыла скорбная маска — то ли осознание трагизма земной юдоли, то ли просто скука,— приходится ввязаться в сложное расследование готэмских коррупционных схем. В нем будут фигурировать отцы города, мафия, неузнаваемый в гриме Колин Фаррелл в роли гангстера Пингвина и Женщина-кошка Селина (Зои Кравиц) — на новом витке комиксного реализма она работает официанткой в ночном клубе, а обтягивающий костюм надевает, чтобы по ночам вскрывать сейфы.

Кромешная ночь — главная декорация картины, явно вдохновленной традицией фильмов-нуаров, но не классикой сороковых, а тем направлением, которое придал жанру Дэвид Финчер (его «Семь» и «Зодиака» Ривз цитирует даже слишком в лоб). Почти все действие здесь происходит в темноте, из которой оскароносный оператор Грег Фрейзер выхватывает лица и фигуры, освещенные то неоновыми дискотечными огнями, то вспышками выстрелов, то горящими автомобилями (погоня Бэтмена за Пингвином, заканчивающаяся пожарищем на ночном шоссе,— одна из самых эффектных сцен фильма). Оттуда же, из грязных и циничных финчеровских неонуаров, здесь ощущение тотальной безнадежности борьбы за правое дело — в финале авторы постараются это исправить, но получится не очень убедительно. Этот «Бэтмен», в отличие от версий Тима Бёртона и Кристофера Нолана, не говорит зрителям ничего нового и не перезагружает франшизу — он лишний раз подтверждает, что в Готэме с честью и совестью почти так же плохо, как в Голливуде с новыми идеями, и никакой герой в латексе этого, увы, не исправит.

Не спасет он и российский прокат. Выход «Бэтмена» на экраны останется единичным прецедентом: у других голливудских блокбастеров этого года вроде «Доктора Стрэнджа», «Фантастических тварей» или «Топ Ган» нет прокатных удостоверений, и никаких соглашений с правообладателями в их случае подписано не было. Так что прокатчикам придется по-прежнему уповать на отечественных кинематографистов, поддержку государства или еще какое-нибудь чудо.