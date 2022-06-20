«Тампе» устроили день открытых ворот

«Колорадо Эвеланш» выиграл второй подряд матч на старте финальной серии Кубка Стэнли. На этот раз его победа получилась удивительной. Действующего обладателя трофея «Тампа-Бей Лайтнинг» денверцы на своей площадке уничтожили со счетом 7:0 фактически без борьбы. А прекрасно сыгравший и в первом матче серии российский форвард Валерий Ничушкин на этот раз заработал статус безусловной главной звезды встречи благодаря дублю.
Во втором матче финальной серии с «Тампа-Бей» форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две из семи шайб своей команды и был признан первой звездой матча
Фото: John Locher / AP
Этот матч превратился в одно из самых удивительных событий в нынешнем play-off. В том смысле, что, как бы мощно ни выглядел по ходу его «Колорадо», каким бы опасным оппонентом для клуба, рвущегося к третьему подряд Кубку Стэнли, он ни смотрелся, невозможно было представить, что матерую «Тампу» могут измочалить вот так жестоко.
Эксперты ESPN после матча пытались найти ключевые факторы, обеспечившие «Колорадо» такой выигрыш. И пришли к странному выводу, что в любом аспекте хозяева — чаще всего явно, с запасом — превосходили гостей. Они превосходили их в скорости, в жесткости, в аккуратности, в эффективности при игре в неравных составах. Они превосходили их и в атаке, и в защите. И уже не вспомнишь, когда в предыдущий раз «Тампа», которая в первом матче уступила в овертайме, большую его часть играя на равных с «Колорадо», была бы настолько беспомощной.
Как не вспомнишь матча, в котором настолько плохи были бы все без исключения лидеры «Тампа-Бей». Вратарь Андрей Василевский, известный, помимо прочего, тем, что после поражения почти всегда выдает ярчайшую игру, отбил менее 80% шайб, угодивших в створ его ворот. Защитник Виктор Хедман постоянно фальшивил. У Стивена Стэмкоса — всего один бросок, заставивший поработать голкипера «Колорадо» Дарси Кемпера, у Никиты Кучерова, другой, еще более важной, чем Стэмкос, для нападения «Тампы» фигуры,— вообще никаких бросков, даже неточных. Он будто растворился на площадке, превратился в человека-невидимку, хотя обычно заметен даже в тех ситуациях, когда у команды в целом не идет.
А еще эксперты ESPN с удовольствием отмечали, что были правы, когда включали в число несомненных плюсов «Колорадо» глубину его состава. Второй матч ее наличие иллюстрировал идеально.
То есть нельзя сказать, будто бы в нем в густой тени находились те звезды, с которыми денверцы ассоциируются прежде всего,— Нейтан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг. Но факт, что огромен был вклад в успех и персонажей формально второстепенных — поражавших ворота «Тампы» Андре Бураковски, Джоша Мэнсона, Даррена Хелма, вернувшегося в строй после травмы, здорово пахавшего в меньшинстве и с ходу набравшего два очка Эндрю Коглиано. Но в первую очередь речь идет, естественно, о россиянине Валерии Ничушкине.
Переведенный в ударное звено — к Маккиннону и Ландескугу — Ничушкин классно проявил себя еще в стартовом матче. В нем он забил гол и отдал ту самую решающую передачу в овертайме Бураковски и мог считаться претендентом на статус главного его героя. Сейчас альтернативы Ничушкину при его определении фактически не нашлось.
Именно россиянин, реализовав большинство, открыл счет в матче на излете третьей его минуты, и кажется, что быстро пропущенный гол «Тампу» жутко подкосил, стал на самом деле ключевым. А во втором периоде Ничушкин добавил к нему еще один — четвертый для «Колорадо» в этой встрече и собственный восьмой в play-off. Дубль в матче еще и у Макара, но он отличился уже в заключительном периоде, просто добивая и так давно опустивших руки соперников.
После этой трепки «Колорадо», конечно, представляется уже фаворитом финала. Но, констатируя это, нельзя забывать о том, что по дороге к нему «Тампа» побывала в таком же положении в серии против «Нью-Йорк Рейнджерс»: ему она тоже отдала два подряд матча на выезде — и ничего, затем поднялась. Правда, денверский и нью-йоркский клубы все же, видимо, слишком разные по уровню мощи команды, чтобы уверенно проецировать полуфинальное возрождение «Тампы» на финал. Все в нем для калифорнийцев явно сложнее.