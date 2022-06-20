«Тампе» устроили день открытых ворот

«Колорадо Эвеланш» выиграл второй подряд матч на старте финальной серии Кубка Стэнли. На этот раз его победа получилась удивительной. Действующего обладателя трофея «Тампа-Бей Лайтнинг» денверцы на своей площадке уничтожили со счетом 7:0 фактически без борьбы. А прекрасно сыгравший и в первом матче серии российский форвард Валерий Ничушкин на этот раз заработал статус безусловной главной звезды встречи благодаря дублю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во втором матче финальной серии с «Тампа-Бей» форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две из семи шайб своей команды и был признан первой звездой матча

Фото: John Locher / AP Во втором матче финальной серии с «Тампа-Бей» форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две из семи шайб своей команды и был признан первой звездой матча

Фото: John Locher / AP

Этот матч превратился в одно из самых удивительных событий в нынешнем play-off. В том смысле, что, как бы мощно ни выглядел по ходу его «Колорадо», каким бы опасным оппонентом для клуба, рвущегося к третьему подряд Кубку Стэнли, он ни смотрелся, невозможно было представить, что матерую «Тампу» могут измочалить вот так жестоко.

Эксперты ESPN после матча пытались найти ключевые факторы, обеспечившие «Колорадо» такой выигрыш. И пришли к странному выводу, что в любом аспекте хозяева — чаще всего явно, с запасом — превосходили гостей. Они превосходили их в скорости, в жесткости, в аккуратности, в эффективности при игре в неравных составах. Они превосходили их и в атаке, и в защите. И уже не вспомнишь, когда в предыдущий раз «Тампа», которая в первом матче уступила в овертайме, большую его часть играя на равных с «Колорадо», была бы настолько беспомощной.

Как не вспомнишь матча, в котором настолько плохи были бы все без исключения лидеры «Тампа-Бей». Вратарь Андрей Василевский, известный, помимо прочего, тем, что после поражения почти всегда выдает ярчайшую игру, отбил менее 80% шайб, угодивших в створ его ворот. Защитник Виктор Хедман постоянно фальшивил. У Стивена Стэмкоса — всего один бросок, заставивший поработать голкипера «Колорадо» Дарси Кемпера, у Никиты Кучерова, другой, еще более важной, чем Стэмкос, для нападения «Тампы» фигуры,— вообще никаких бросков, даже неточных. Он будто растворился на площадке, превратился в человека-невидимку, хотя обычно заметен даже в тех ситуациях, когда у команды в целом не идет.

А еще эксперты ESPN с удовольствием отмечали, что были правы, когда включали в число несомненных плюсов «Колорадо» глубину его состава. Второй матч ее наличие иллюстрировал идеально.

То есть нельзя сказать, будто бы в нем в густой тени находились те звезды, с которыми денверцы ассоциируются прежде всего,— Нейтан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг. Но факт, что огромен был вклад в успех и персонажей формально второстепенных — поражавших ворота «Тампы» Андре Бураковски, Джоша Мэнсона, Даррена Хелма, вернувшегося в строй после травмы, здорово пахавшего в меньшинстве и с ходу набравшего два очка Эндрю Коглиано. Но в первую очередь речь идет, естественно, о россиянине Валерии Ничушкине.

Переведенный в ударное звено — к Маккиннону и Ландескугу — Ничушкин классно проявил себя еще в стартовом матче. В нем он забил гол и отдал ту самую решающую передачу в овертайме Бураковски и мог считаться претендентом на статус главного его героя. Сейчас альтернативы Ничушкину при его определении фактически не нашлось.

Именно россиянин, реализовав большинство, открыл счет в матче на излете третьей его минуты, и кажется, что быстро пропущенный гол «Тампу» жутко подкосил, стал на самом деле ключевым. А во втором периоде Ничушкин добавил к нему еще один — четвертый для «Колорадо» в этой встрече и собственный восьмой в play-off. Дубль в матче еще и у Макара, но он отличился уже в заключительном периоде, просто добивая и так давно опустивших руки соперников.

После этой трепки «Колорадо», конечно, представляется уже фаворитом финала. Но, констатируя это, нельзя забывать о том, что по дороге к нему «Тампа» побывала в таком же положении в серии против «Нью-Йорк Рейнджерс»: ему она тоже отдала два подряд матча на выезде — и ничего, затем поднялась. Правда, денверский и нью-йоркский клубы все же, видимо, слишком разные по уровню мощи команды, чтобы уверенно проецировать полуфинальное возрождение «Тампы» на финал. Все в нем для калифорнийцев явно сложнее.

Алексей Доспехов