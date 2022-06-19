Пациенты не жалуются на онлайн

По данным Всероссийского союза страховщиков, за первые четыре месяца 2022 года медики провели более 173 тыс. приемов пациентов посредством телемедицины, что значительно превышает показатели прошлых лет. В 2020 году было зарегистрировано около 156 тыс. фактов удаленного оказания медпомощи, в 2021 году этот показатель удвоился до более чем 313 тыс. консультаций. Представители пациентского и врачебного сообществ называют телемедицину крайне востребованной услугой, уточняя, что для ее развития необходимо реформирование законодательной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пандемия ускорила внедрение телемедицинских технологий в сферу практического здравоохранения, отмечают представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В 2020 году Минздрав приказом №198н рекомендовал регионам организовать медицинскую помощь для пациентов, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, с применением телемедицинских технологий. Такая же опция применяется и в отношении больных с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, ОРВИ и гриппа. В отчете ВCC уточняется, что сегодня телемедицинские консультации осуществляются на базе 37 национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) по всей России. Такая медицинская помощь оказывается в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

По данным ВСС, за первые четыре месяца 2022 года медики провели более 173 тыс. приемов пациентов посредством телемедицины, что значительно превышает показатели прошлых лет. В 2020 году было зарегистрировано около 156 тыс. фактов удаленного оказания медпомощи, в 2021 году этот показатель удвоился, превысив отметку в 313 тыс. консультаций. В ВСС приводят статистику одного из крупнейших участников рынка ОМС (название компании не указывается): за пять месяцев 2022 года застрахованным в компании пациентам было оказано почти 125 тыс. телемедицинских консультаций, что кратно превышает показатели 2020 года. Только на базе НМИЦ получили удаленную помощь за четыре месяца текущего года более 6 тыс. клиентов этой компании, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За весь прошлый год новым форматом лечения на базе центра воспользовались 16 тыс. человек, в 2020 году показатели были почти в два раза ниже.

Телемедицинские технологии применяются в том числе для консультирования пациентов в отдаленных населенных пунктах. Чаще всего такой опцией в 2021 году пользовались жители Тамбовской области, Калмыкии, Бурятии, Нижегородской области, Камчатского края и Иркутской области.

«Пандемия показала востребованность телемедицинских технологий при оказании медпомощи пациентам, поэтому мы наблюдаем значительный рост объемов оказанных услуг,— говорит Дмитрий Толстов, член совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков.— Сегодня телемедицина активно применяется для передачи данных диагностики пациентов — например, ЭКГ бригадами скорой помощи. Увеличивается количество телемедицинских консультаций и для контроля лечения пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией и злокачественными образованиями».

Страховщики также отмечают динамику роста проведенных телемедицинских консультаций по профилю «онкология».

Если в 2020 году было проведено почти 32 тыс. таких приемов, то только за четыре месяца 2022 года их число составило 18 тыс. В ВСС заявляют, что возможности телемедицины помогают медикам повысить объективность диагностики онкологических заболеваний. В частности, практика «второго врачебного мнения» предполагает удаленные консультации с ведущими онкологами НМИЦ, а также проведение дополнительных исследований результатов биопсии патологоанатомами специально созданных референс-центров.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев подтверждает востребованность услуги и говорит, что пациентское сообщество выступает за ее дальнейшее распространение. По его словам, для этого необходимо развитие нормативного регулирования. «С участием власти и профессионального сообщества идет обсуждение создания экспериментального правового режима, который предполагает либерализацию оказания телемедицинских услуг. Для этого нужно решить вопросы предоставления услуги: идентификации пациента, защиты персональных данных. Также требует решения вопрос источников финансирования. Пока он остается открытым. Не разработаны тарифы ОМС. Нужно дальнейшее погружение услуги в систему госгарантий»,— говорит Юрий Жулев.

Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic, также подчеркивает, что законодательная база требует существенного реформирования: «Сейчас есть уклон в сторону защиты пациентов, но много ограничений для врача, и главное из них — запрет на постановку медицинского диагноза во время телемедицинской услуги». По ее словам, расширение проникновения телемедицины стало «ожидаемым эволюционным процессом развития современной медицины». В то же время Ольга Шуппо полагает, что полностью онлайн-консультации не заменят традиционный осмотр: «без физикального осмотра» врач не может назначить грамотное лечение. «Это скорее способ выслушать жалобы пациента, изучить анамнез, задать вопросы. А вот в случае повторных приемов переход в формат телемедицинской услуги вполне обоснован»,— заключает госпожа Шуппо.

Ранее “Ъ” сообщал об опросе, проведенном командой приложения «Справочник врача», согласно которому 84,14% медработников постоянно используют компьютер в работе, но у 19,3% врачей и 17,22% специалистов среднего звена нет выхода в интернет. Только 3,81% опрошенных считают, что реальный уровень цифровизации здравоохранения соответствует тому, что «показывают телевидение и СМИ». 11,4% медиков полагают, что ситуация «существенно улучшилась» за последние четыре года (с момента принятия закона о цифровом здравоохранении). О том, что «кое-что улучшилось», сообщили 40,5%. 18,9% считают, что в здравоохранении «фактически ничего не изменилось», а 8% — что ситуация ухудшилась. Еще 21,2% медиков затруднились ответить.

Наталья Костарнова