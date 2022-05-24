Цифровизацию надо делить на два

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Около 20% российских врачей не имеют доступа в интернет на рабочем месте. Об этом свидетельствует опрос команды приложения «Справочник врача» (популярный сервис для медиков, который оптимизирует работу специалистов и помогает им принимать клинические решения; объединяет более 915 тыс. пользователей), посвященный цифровизации отрасли. Только 3,81% опрошенных медиков уверены, что реальный уровень цифровизации здравоохранения соответствует тому, что «показывают телевидение и СМИ». В Минздраве однако, ссылаясь на внутренние исследования в ряде регионов, говорят о росте удовлетворенности врачей процессом внедрения в их работу современных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В опросе о практическом применении цифровизации в здравоохранении приняли участие 2490 медработников. Большая часть опрошенных — 73% — врачи. 85,86% респондентов работают в государственных медучреждениях.

Согласно результатам исследования, 84,14% медработников постоянно используют компьютер в работе. При этом 19,3% врачей и 17,22% специалистов среднего звена сообщили, что их рабочий компьютер не имеет выхода в интернет. Почти половина опрошенных заявили, что в их лечебных учреждениях медицинская информационная система (МИС) либо не установлена (17,10%), либо они ею не пользуются (27%). МИС — система автоматизации документооборота, которая включает электронные медкарты пациентов, данные медицинских исследований, данные мониторинга состояния пациента, средства общения между сотрудниками, финансовую и административную информацию. Только 30% пользователей удовлетворяют возможности МИС. Однозначно довольны качеством МИС 16% респондентов. 55,45% считают, что в целом система неплохая, но есть претензии; 17,1% — скорее плохая, чем хорошая; плохой ее назвали 9,3%. При этом 70% признались, что никто ранее не интересовался их мнением об этом.

В Минздраве России с такой оценкой не согласились. Комментируя по просьбе “Ъ” результаты опроса, в ведомстве сообщили, что в настоящий момент 87,3% государственных медорганизаций предоставляют сведения из МИС в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), «что возможно исключительно посредством работы медработников в этих системах».

41,9% респондентов МИС не позволяет отказаться от ведения бумажной медкарты пациента и перейти к работе с электронной, продолжают авторы исследования. 27,5% опрошенных — «позволяет в большинстве случаев», 10,3% — «иногда». 79,9% медработников сообщили, что их медорганизация полностью не отказалась от бумажной медкарты. Интересно, что в марте 2020 года, согласно похожему опросу «Справочника врача», о неготовности отказаться от бумажной медкарты сообщили 90% респондентов. В Минздраве “Ъ” заявили, что уже в 2022 году предусмотрен полный переход 10% государственных медицинских организаций на электронный медицинский документооборот. Там добавили, что для этого созданы «все необходимые условия».

Согласно данным исследования, более 80% медиков считают необходимым повышать собственную квалификацию в сфере ИТ. Только 3,81% опрошенных считают, что реальный уровень цифровизации здравоохранения соответствует тому, что «показывают телевидение и СМИ». 14,71% полагают, что уровень скорее соответствует, чем нет, 32,81% затруднились ответить, 16,32% считают, что уровень не соответствует.

11,4% медиков полагают, что ситуация «существенно улучшилась» за последние четыре года (с момента принятия закона о цифровом здравоохранении). О том, что «кое-что улучшилось», сообщили 40,5%. 18,9% считают, что в здравоохранении «фактически ничего не изменилось», а 8% — что ситуация ухудшилась. Еще 21,2% медиков затруднились ответить.

«Уверенное пользование врачом грамотно спроектированными цифровыми системами экономит время, стандартизирует показатели для дальнейшего анализа и разработки оптимальных подходов к лечению, позволяет отказаться от бумажных карт и следить за здоровьем с рождения до старости»,— говорит основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Алексей Ремез, основатель и гендиректор компании UNIM (цифровая гистологическая лаборатория) добавляет, что даже если пациент не пользуется мобильным приложением или не записывается в интернете на прием, он все равно является «главным интересантом цифровизации»: «Чем больше будет информационных технологий внедрено в работу медучреждения, тем меньше там будет медицинских ошибок, необоснованных назначений, необоснованных визитов к врачам». Господин Ремез отмечает, что оценка цифровизации врачами «имеет значительную субъективную компоненту»: «Но если 40% специалистов говорят о том, что МИС либо не установлена, либо ею не пользуются, это, даже несмотря на субъективный фактор, крайне низкие показатели». Среди лидеров по цифровизации, по его словам, Москва, где внедрением технологий в медицину «осознанно и достаточно давно» занимаются несколько профильных подразделений мэрии.

Специалист по цифровому здравоохранению, основатель vvCube Вадим Ткаченко подтверждает: в столице на компьютере каждого врача установлена система ЕМИАС (альтернатива МИС, созданная по инициативе столичных властей). «Но даже в Москве нельзя говорить о том, что созданы прорывные вещи,— продолжает Алексей Ремиз.— При этом в подавляющем большинстве регионов нет и половины того, что есть в столице». Проблему господин Ремиз видит в организации системы финансирования здравоохранения: «Если бы была конкурентная среда, у каждого собственника или руководителя клиники была бы мотивация внедрять технологии в работу». Он приводит в пример стоматологию, «максимально конкурентную и эффективную» область здравоохранения, где цифровизация развита «в разы лучше, чем в других сферах».

Константин Хоманов настроен более оптимистично: два года назад «Справочник врача» проводил подобный опрос и наблюдает рост удовлетворенности медработников от внедрения цифровой медицины. В Минздраве также отмечают, ссылаясь на внутренние исследования в ряде регионов, что удовлетворенность врачей цифровизацией в здравоохранении растет.

Наталья Костарнова