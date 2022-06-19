Приставы не заставят ждать по долгу

С 20 июня вступают в силу поправки, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Прежде всего закон разрешит открывать исполнительное производство в отношении должников без участия сотрудников ведомства. В автоматическом режиме могут быть сняты и ограничения с гражданина, оперативно оплатившего задолженность. Это даст возможность избежать, например, неприятных ситуаций в аэропорту, когда должник внезапно узнает о запрете выезда. Эксперты говорят, что новшества устраняют «непредусмотренное увеличение роли пристава в исполнительном производстве» и сопутствующие коррупциогенные факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вступающий в силу в понедельник федеральный закон №417 содержит поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и ряду других документов. Изменения подготовлены Минюстом и приняты Госдумой в 2021 году в рамках «цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов».

“Ъ” в пятницу запросил комментарий в Федеральной службе судебных приставов, но там заявили, что предоставят их «позже».

ФССП, следует из поправок, теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава — с помощью специальной информационной системы. Так, по истечении 60 дней, которые отводятся гражданину, например, на оплату штрафа за нарушение ПДД, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными об автовладельце. Затем последует автоматический запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия данных об оплате в течение трех дней будет открыто исполнительное производство. Отметим, примерно треть исполнительных производств приставы ведут по материалам ГИБДД — 9,9 млн по состоянию на 1 июня 2022 года.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что 20 июня вводится лишь возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия.

У приставов появляется и возможность более оперативно получать данные о неплательщике. Поправки дают ФССП право запрашивать у операторов связи номера телефонов должника. Компании должны предоставить информацию в течение суток с момента поступления запроса (до сих пор такой нормы не было).

Раньше запрет на выезд за границу, наложенный на должника, снимался исключительно по решению пристава. Теперь эта процедура будет также проходить в автоматическом режиме — через информационную систему ФССП. Напомним, нередко граждане прямо в аэропорту, обнаруживая, что им запрещен выезд, оплачивают долг. Однако пограничная служба не сразу получает информацию о снятии запрета от приставов — на это уходит от нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, новый закон позволит ФССП ускорить этот процесс, тем более что сотрудник ведомства для этого теперь не нужен.

Изменения в закон должны также решить еще одну распространенную проблему. Раньше в 50% случае взыскатели (ГИБДД, суды, банки и т. д.) направляли в ФССП документы, в которых содержатся лишь ФИО и дата рождения нарушителя. Порой из-за этого в должники по ошибке записывали их однофамильцев. Теперь ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН.

Отметим, принятые в рамках этого документа поправки к закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обязывают финансовое учреждение, принявшее деньги у гражданина на оплату долга, в течение одного часа передать информацию об этом в ГИС ГМП. По действующим правилам это должно происходить в день приема средств, а если деньги ушли после 21:00, то на следующий день. Правда, поправка вступает в силу лишь 17 декабря.

Руководитель направления юридической компании a.t.Legal Вадим Резниченко обращает особое внимание на возможность осуществления процесса в автоматическом режиме, что полностью исключит «человеческий фактор, из-за которого на практике зачастую наблюдается волокита с вынесением постановлений, взысканием денежных средств». «Это влекло непредусмотренное увеличение роли пристава в исполнительном производстве и в целом способствовало коррупции,— считает господин Резниченко.— Для должников, ищущих лазейки для внеправовых контактов с должностными лицами службы судебных приставов, эта новелла станет однозначно негативной». А вот право приставов запрашивать телефонный номер — фактически персональные данные — может быть воспринято населением «неоднозначно», отмечает эксперт. За счет введения идентификаторов и автоматического обмена информацией стороны исполнительного производства должны заметить ускорение процесса взыскания, уверен управляющий партнер юридической компании ШАГИ Андрей Шарков.

Иван Буранов